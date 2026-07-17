Mundial 2026 y Día del Amigo: prevén un fuerte impulso al consumo con reuniones, gastronomía y regalos

La previa de la final de la Copa del Mundo, que coincide con el fin de semana del Día del Amigo, genera expectativas de un importante movimiento económico. Un informe privado estima que el consumo crecerá impulsado por reuniones, salidas gastronómicas, delivery y compras de regalos.

La combinación de la final del Mundial 2026 y el Día del Amigo promete convertirse en uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial del año. Según un relevamiento de Focus Market, el evento deportivo extenderá las oportunidades de consumo más allá del partido, con encuentros previos, celebraciones posteriores y reuniones que se prolongarán durante varios días.

El director de la consultora, Damián Di Pace, señaló que el partido decisivo funciona como un fuerte dinamizador de la economía, ya que multiplica las ocasiones de consumo. Además, recordó que durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra las ventas crecieron en promedio un 20% respecto de un día habitual.

A esto se suma que el Día del Amigo cae el lunes 20 de julio, en plena primera semana de vacaciones de invierno en buena parte del país, lo que permitirá que muchos festejos se adelanten al fin de semana o continúen durante los días posteriores.

Asado, picada y pizza, las grandes favoritas

El informe revela que el asado volverá a ser la opción preferida para compartir con amigos, elegido por el 28% de los consultados. Le siguen la picada (26%) y la pizza (24%).

Más atrás aparecen las empanadas con el 15%, las pastas con el 5% y otras comidas con el 2%.

Dónde elegirán reunirse

En cuanto al lugar elegido para celebrar, el 27% de las personas planea comprar alimentos en supermercados o comercios para cocinar en casa.

El resto de las preferencias se distribuye entre:

Bar: 20%

Pizzería: 18%

Parrilla: 13%

Restaurante: 11%

Servicio de catering: 6%

No festejará: 5%

Delivery: cuánto cuesta una picada o sushi

Para quienes prefieran pedir comida, Focus Market relevó dos promociones representativas.

Una picada para compartir cuesta actualmente alrededor de $61.700, frente a los $52.000 que costaba un año atrás.

En tanto, una promoción de 40 piezas de sushi ronda los $30.000, cuando en 2025 tenía un valor cercano a los $20.000.

Cuánto gastarán los argentinos

El estudio proyecta que el gasto promedio para el Día del Amigo será de $40.500 por persona.

En materia de regalos, las opciones más buscadas se ubican en distintos rangos de precio:

Entre $10.000 y $15.000 : tazas, pulseras, almohadones o portarretratos.

: tazas, pulseras, almohadones o portarretratos. Entre $20.000 y $25.000 : box de golosinas, botellas térmicas, chocolates o remeras.

: box de golosinas, botellas térmicas, chocolates o remeras. Entre $30.000 y $35.000: cuadernos, velas aromáticas, accesorios gamer o delantales.

Desde Focus Market consideran que, en un escenario de consumo más cuidadoso, las experiencias compartidas siguen siendo uno de los rubros más fuertes y que la coincidencia entre la final del Mundial y el Día del Amigo permitirá sostener un mayor nivel de actividad en gastronomía, cafeterías, cervecerías, comercios de regalos y entretenimiento durante varios días consecutivos.