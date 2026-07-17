ARCA prepara una reforma del régimen courier y podrían cambiar las compras online

La Aduana trabaja en una reforma del régimen courier que busca reforzar los controles, modernizar el sistema y cambiar la forma en que se pagan los impuestos en las compras realizadas en plataformas internacionales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas, avanza en una revisión del régimen de envíos courier que podría modificar la forma en que los argentinos compran productos en plataformas internacionales como Amazon, Temu y Shein.

El objetivo, según explicaron desde el organismo, es fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de las operaciones y modernizar el sistema de importaciones sin afectar el crecimiento del comercio electrónico.

Los cambios que analiza ARCA

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, confirmó que se estudia una reforma integral del régimen vigente. Entre las principales modificaciones figura la posibilidad de eliminar el esquema que actualmente permite realizar hasta cinco envíos anuales con beneficios para compras de hasta 400 dólares.

Desde el organismo sostienen que ese mecanismo perdió eficacia debido al fuerte aumento de las compras realizadas en el exterior durante los últimos años.

Otra de las novedades en análisis apunta a que plataformas como Amazon puedan cobrar los impuestos correspondientes al momento de concretar la compra. De esa manera, la Aduana recibiría anticipadamente la información de cada operación, agilizando los controles y reduciendo los tiempos de despacho de los paquetes.

Más controles sobre los compradores

La reforma también contempla un mayor cruce de información fiscal y personal para identificar correctamente a quienes realizan compras en el exterior.

Según explicaron desde ARCA, esta medida busca evitar maniobras irregulares detectadas en el sistema actual, como operaciones registradas con CUIT o CUIL de personas fallecidas o con datos inconsistentes.

Además, el organismo trabaja en la digitalización de los procesos aduaneros y en acuerdos de cooperación internacional para fortalecer los controles sobre las importaciones.

Qué productos seguirían siendo convenientes

Aunque los cambios podrían incrementar los costos de algunas operaciones, especialistas consideran que ciertos productos continuarían ofreciendo ventajas frente a los precios del mercado local.

Entre ellos se destacan:

Celulares de alta gama.

Notebooks.

Componentes para computadoras.

Cámaras fotográficas.

Consolas de videojuegos.

Equipos electrónicos de difícil acceso en Argentina.

En cambio, productos de menor valor, como ropa básica, accesorios, bijouterie y pequeños gadgets, podrían perder competitividad debido al mayor peso de los costos logísticos y de la carga impositiva.

Cuándo entrarían en vigencia

Por el momento, ARCA no oficializó la reforma ni publicó una reglamentación con las nuevas condiciones. Sin embargo, el organismo confirmó que continúa analizando modificaciones que podrían cambiar la forma en que se calculan los impuestos y los requisitos para importar productos adquiridos en plataformas internacionales.

Hasta que se definan las nuevas reglas, las compras en Amazon, Temu y Shein continuarán operando bajo el régimen vigente.