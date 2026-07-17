El Gobierno respondió a Messi: “No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes”

El vocero presidencial Adrián Ravier cuestionó las declaraciones del capitán de la Selección argentina tras la victoria ante Inglaterra y aseguró que el Gobierno no comparte ese diagnóstico. También descartó un eventual feriado por la final del Mundial 2026.

El Gobierno nacional respondió este jueves a las declaraciones de Lionel Messi, quien tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 afirmó que el plantel no se olvida de quienes “la pasan mal, no tienen trabajo o no llegan a fin de mes”.

El encargado de responder fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que el Gobierno no comparte esa visión de la realidad económica.

“No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad”, sostuvo durante una entrevista.

El funcionario explicó que, según datos oficiales y de distintos organismos, la situación social muestra una mejora respecto de meses anteriores. En ese sentido, mencionó indicadores del INDEC, la Universidad Católica Argentina (UCA) y UNICEF para respaldar la postura del Ejecutivo.

Ravier también reconoció que muchas familias afrontan mayores gastos por la actualización de las tarifas de servicios públicos y el transporte, aunque defendió la política económica del Gobierno.

“Hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible, pero era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios”, afirmó.

Además, rechazó haber responsabilizado a las familias por el aumento del endeudamiento y la morosidad, y aseguró que sus declaraciones fueron interpretadas de manera incorrecta.

Sin feriado por la final del Mundial

Durante la entrevista, el portavoz también descartó que el Gobierno de Javier Milei decrete un feriado o asueto para el lunes posterior a la final del Mundial 2026, en caso de que Argentina conquiste el título.

De esta manera, el Ejecutivo ratificó que la actividad laboral y administrativa continuará con normalidad, mientras la Selección se prepara para disputar el domingo la final frente a España en busca de una nueva estrella.