Milei confirmó que no viajará a la final del Mundial: “La miro desde Olivos”

Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y reveló la cábala que mantiene durante los partidos de la Selección.

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Tras la clasificación de la Selección a la definición del torneo, el mandatario aseguró que seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos, tal como lo hizo durante el resto de la competencia.

En una entrevista con Radio Mitre, Milei despejó las especulaciones sobre un posible viaje y dejó en claro que mantendrá la misma rutina que, según él, acompañó el camino del equipo de Lionel Scaloni hasta la final.

La cábala que no piensa romper

“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, afirmó el Presidente al explicar por qué no estará presente en el estadio donde se disputará la final.

Además, reveló una de las cábalas que mantiene desde el inicio del Mundial y que no está dispuesto a modificar.

“Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos. Transpiro como condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol y no me la saqué nunca más”, contó entre risas.

La emoción por la clasificación de Argentina

Milei también celebró el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, que le permitió a la Selección acceder a una nueva final mundialista.

“Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido. La alegría es inmensa, una emoción infinita, imposible de describir. Sabía que lo podíamos dar vuelta”, sostuvo.

El mandatario consideró que el equipo argentino fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y destacó la reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“Argentina lo pasó por arriba después de los cambios. Se había vuelto una situación muy injusta con la desventaja”, expresó.

Finalmente, de cara al duelo del próximo domingo frente a España, dejó un deseo compartido por millones de hinchas: “El gol estaba al caer y era cuestión de tiempo. Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos para no estar sufriendo tanto”.

Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio Nueva York–Nueva Jersey, con el objetivo de conquistar el bicampeonato del mundo.