El Senado postergó para agosto la votación de la reforma de la Ley de Tierras por falta de votos

La Libertad Avanza no logró reunir los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa que elimina los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, mientras continúan las negociaciones con bloques aliados.

El oficialismo decidió postergar hasta el 6 de agosto la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una controvertida reforma de la Ley de Tierras para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La decisión fue tomada durante la sesión del Senado, luego de que La Libertad Avanza advirtiera que no contaba con los votos necesarios para darle media sanción a la iniciativa. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un cuarto intermedio, propuesta que fue aceptada por los bloques aliados.

Qué cambios propone la reforma

El proyecto busca derogar los límites establecidos por la Ley de Tierras sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones por nacionalidad.

La nueva propuesta mantiene únicamente dos prohibiciones: que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no puedan adquirir tierras rurales, salvo que cuenten con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, también se requerirá autorización para la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Las diferencias que frenaron el proyecto

Las negociaciones de último momento derivaron en un nuevo borrador que incorporó la posibilidad de que cada provincia establezca, mediante una ley propia, límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Ese punto generó diferencias dentro del propio oficialismo. Desde el Ministerio de Desregulación cuestionaron la propuesta al considerar que podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

Las discrepancias, sumadas a la falta de respaldo de algunos sectores de la UCR y otros bloques dialoguistas, terminaron por frustrar el tratamiento del proyecto.

La sesión también aprobó pliegos judiciales

Antes de pasar a cuarto intermedio, el Senado aprobó 29 pliegos judiciales y seis diplomáticos, entre ellos el del camarista laboral Víctor Pesino, cuyo nombramiento generó debate político.

La sesión también estuvo atravesada por el clima mundialista. Varios senadores ingresaron al recinto con camisetas de la Selección Argentina y homenajearon al equipo de Lionel Scaloni tras la clasificación a la final del Mundial 2026. El próximo intento del oficialismo por avanzar con la reforma de la Ley de Tierras será el 6 de agosto, cuando continuará la sesión y se definirá si el proyecto consigue finalmente los votos necesarios para avanzar a la Cámara de Diputados.