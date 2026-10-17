Movistar pasa millones de clientes a Tuenti: qué cambia y qué se mantiene

Movistar iniciará el 19 de octubre la migración de millones de clientes a Tuenti. El cambio será automático y conservarán sus líneas, saldo y condiciones comerciales.

Movistar comenzará el lunes 19 de octubre el traspaso de millones de clientes de telefonía móvil a Tuenti, en un proceso que se extenderá hasta fines de noviembre. La migración será automática: los usuarios no tendrán que hacer trámites ni cambiar la tarjeta SIM y, según informó la compañía, mantendrán sus líneas y la calidad del servicio.

El cambio forma parte de la reorganización del mercado de las telecomunicaciones en la Argentina, luego de que Telecom aceptara una oferta de Metrotel por US$450 millones para transferir unos seis millones de clientes móviles y alrededor de 200.000 usuarios de internet fija.

La empresa aseguró que la transición no implicará un empeoramiento de las condiciones comerciales. Por el contrario, los planes actuales se mantendrán o serán mejorados, de acuerdo con la información difundida por Movistar.

Qué pasará con los planes, el saldo y las líneas

Uno de los principales interrogantes para los clientes es si el cambio de marca modificará las condiciones de sus servicios. Según comunicó la compañía, los usuarios conservarán su número de teléfono, el crédito disponible y la modalidad de pago que tenían antes de la migración.

Además, no deberán reemplazar la tarjeta SIM ni realizar gestiones para completar el traspaso. La compañía llevará adelante el procedimiento de manera automática y notificará individualmente a los clientes alcanzados.

Las comunicaciones comenzarán el lunes 19 de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre. De esta manera, el cambio no se concretará necesariamente para todos los usuarios el mismo día.

Una vez incorporados a Tuenti, los clientes podrán recurrir a los canales de atención de la marca: la aplicación oficial, el número *700, el 0800-321-0700 y WhatsApp al +54 9 11 2272-8588.

Por qué Movistar transfiere clientes a Tuenti

La migración responde a las condiciones impuestas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom, una operación valuada en US$1.245 millones.

El organismo exigió que Telecom se desprendiera de unos seis millones de clientes de telefonía móvil y transfiriera usuarios de internet fija en las localidades donde la participación minorista de la empresa resultante superara el 50%. El objetivo fue limitar la concentración del mercado y preservar la competencia entre operadores.

En septiembre, la ANC aprobó a Metrotel como adquirente de los clientes. Esta semana, Telecom comunicó a la Comisión Nacional de Valores que su directorio había aceptado la oferta de US$450 millones presentada por la compañía.

La propuesta incluye, además de los usuarios, derechos de uso del espectro radioeléctrico, infraestructura de red y determinados contratos necesarios para prestar los servicios.

La operación permitirá a Metrotel ingresar al mercado masivo de telefonía móvil y ampliar su actividad, hasta ahora concentrada principalmente en servicios para empresas y operadores. Tuenti, por su parte, será la marca utilizada para atender a los clientes transferidos.

El acuerdo definitivo todavía deberá presentarse ante la autoridad de competencia para completar los pasos formales de la operación.