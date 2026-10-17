La TV Pública vuelve a llamarse Canal 7 y estrenará una nueva identidad visual

La TV Pública volverá a llamarse Canal 7 desde el 17 de octubre. El cambio incluirá un nuevo logo, gráficas y una renovación visual por sus 75 años.

La Televisión Pública volverá a llamarse Canal 7 a partir de este sábado 17 de octubre, fecha elegida para presentar oficialmente la nueva identidad de la emisora estatal. El cambio coincidirá con el 75° aniversario de la primera transmisión oficial de televisión en la Argentina e incluirá un nuevo logotipo, gráficas y una renovación integral de la estética de la pantalla.

La modificación forma parte de una nueva etapa institucional del canal y dejará atrás la denominación Televisión Pública, identificada en los últimos años con las siglas TVP. La intención es recuperar una marca histórica de la televisión argentina y acompañar el relanzamiento con una imagen visual renovada.

El anuncio oficial está previsto para el mismo día del aniversario, cuando la emisora cumpla tres cuartos de siglo desde su primera transmisión, realizada el 17 de octubre de 1951.

Cuándo se hará el cambio de nombre de la TV Pública

La renovación de la marca venía siendo evaluada desde hacía varios meses dentro de la intervención de los medios públicos, aunque en los últimos días comenzaron a circular nuevas señales sobre su implementación.

Uno de los primeros en anticipar la modificación fue Gabriel Corrado, actor y conductor de la emisora estatal. Durante una participación en el programa Implacables, que se emite por El Nueve, adelantó que el canal estaba por presentar una nueva denominación.

“Canal 7… La TV Pública va a cambiar el nombre, no lo quiero espoilear, porque ya lo van a lanzar”, expresó Corrado, en referencia al anuncio que finalmente se programó para el 17 de octubre.

Por su parte, el sitio de espectáculos Chisme difundió un video del estudio de la emisora en el que se podía observar el nuevo logotipo de Canal 7.

Una marca histórica para los 75 años de la televisión argentina

El regreso de Canal 7 recupera una denominación que durante décadas estuvo asociada con la señal estatal y que forma parte de la historia de la televisión nacional. La emisora comenzó sus transmisiones oficiales en 1951 y atravesó distintas etapas, con cambios de nombre e identidad visual.

La renovación prevista para este sábado no se limitará al aspecto institucional: también contempla nuevas gráficas y una actualización de la estética en pantalla. El despliegue coincidirá con una programación especial por los 75 años del canal.

Con este relanzamiento, la emisora estatal buscará instalar nuevamente el nombre Canal 7 como identidad principal y presentar una imagen renovada ante la audiencia.