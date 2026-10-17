Caso Maradona: Fernando Burlando anticipó una posible segunda causa contra su entorno

El abogado de la familia del exfutbolista cuestionó la atención médica y los cuidados que recibió Diego Maradona antes de su muerte. Además, confirmó en Cadena Uno que solicitaron penas de hasta 15 años de prisión para los acusados en el juicio y sostuvo que podrían investigarse otras responsabilidades.

El abogado Fernando Burlando, representante de parte de la familia de Diego Armando Maradona, afirmó que está convencido de que el exfutbolista fue asesinado y cuestionó duramente la atención médica y los cuidados que recibió durante sus últimos días de vida.

En una entrevista radial con la radio neuquina Cadena Uno con Abel Rojas sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio reforzaron su postura y anticipó que podría abrirse una segunda investigación centrada en integrantes de su entorno.

Burlando consideró que la muerte de Maradona estuvo precedida por un proceso de varios días en el que, según su interpretación, se ignoraron señales de alarma sobre su estado de salud. También cuestionó la falta de atención ante el deterioro físico que, de acuerdo con lo expuesto durante el debate, presentaba el exjugador.

El letrado sostuvo que Maradona tenía una importante acumulación de líquido en el cuerpo y afirmó que su estado no podía haberse deteriorado de un día para otro.

En ese sentido, señaló que las alertas que habría manifestado el exfutbolista no recibieron la respuesta necesaria por parte de quienes estaban a cargo de su cuidado.

Una posible segunda investigación

Durante la entrevista, Burlando también se refirió al papel de Matías Morla y de otros integrantes del entorno de Maradona. Aseguró que solicitaron investigar las responsabilidades de personas que, según su postura, pudieron haber tenido intervención en las circunstancias que precedieron a la muerte del exfutbolista.

En ese marco, anticipó la posibilidad de una causa denominada Maradona II, orientada a profundizar la investigación sobre el entorno del exjugador y las decisiones que se tomaron durante sus últimos días. Se trata de una iniciativa que, según explicó, ya fue solicitada.

Los pedidos de pena

En relación con el juicio, Burlando detalló las penas que solicitaron para los acusados. El pedido más elevado fue de 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque.

También mencionó 12 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, 10 años para el médico y psicólogo Carlos Díaz, cuatro años y medio para el enfermero Ricardo Almirón, cuatro años y medio para el enfermero Mariano Perroni y cinco años para el médico clínico Pedro Di Spagna, según el detalle de la entrevista.

Los pedidos corresponden a la posición de la parte acusadora y no constituyen condenas. La determinación de las responsabilidades penales y las eventuales penas corresponde al tribunal.

Por último, Burlando valoró el desarrollo del proceso judicial y destacó el desempeño de los jueces en el manejo de un debate que involucró a profesionales de la salud y otras personas vinculadas con el exfutbolista.

La muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, continúa siendo objeto de una investigación judicial que busca determinar si existieron responsabilidades penales en la atención que recibió antes de fallecer.