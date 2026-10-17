El dólar oficial repuntó y el Banco Central aceleró las compras de divisas: qué pasó con las reservas

El dólar mayorista subió $5 y cerró en $1.518. El BCRA compró US$182 millones y las reservas internacionales superaron los US$50.000 millones.

El dólar oficial registró su primera suba semanal de octubre, aunque el mercado cambiario mantuvo una tendencia general de estabilidad. En el segmento mayorista, la cotización avanzó $5 y cerró en $1.518 para la venta, mientras que el Banco Central (BCRA) volvió a acelerar sus compras de divisas y las reservas internacionales brutas superaron los US$50.000 millones.

La intervención oficial contribuyó a moderar las expectativas de depreciación y llevó tranquilidad a los inversores, que siguen de cerca la evolución de las reservas y la dinámica cambiaria de cara al escenario electoral de 2027.

A cuánto cerró el dólar y qué pasó con las cotizaciones

En el mercado mayorista, el tipo de cambio terminó en $1.518 para la venta. Con el techo de la banda cambiaria ubicado en $1.936,17, la cotización quedó un 27,6% por debajo de ese límite.

En el Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.530 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central para las entidades financieras fue de $1.534,16. En tanto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.989.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.536,56 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.619,95. Por su parte, el dólar blue se vendió a $1.545, de acuerdo con el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña.

El volumen negociado en el segmento de contado superó los US$634,6 millones. A pesar del repunte del tipo de cambio oficial, los contratos de futuros mostraron retrocesos de hasta el 0,1% en los tramos correspondientes a 2026.

Las proyecciones del mercado ubicaron al dólar mayorista en torno a los $1.525 para fines de octubre y a $1.582,50 en diciembre. Los precios de los futuros también reflejaron una depreciación implícita cercana al 1,7% mensual para octubre y noviembre, sin señales de una aceleración marcada de las expectativas cambiarias.

El BCRA aceleró las compras y las reservas superaron los US$50.000 millones

Uno de los datos centrales de la jornada fue la nueva intervención del Banco Central en el mercado oficial. La entidad compró US$182 millones, su segunda mayor adquisición de divisas en octubre, y extendió a 13 ruedas consecutivas su racha compradora.

Con esa operación, las compras acumuladas alcanzaron los US$914 millones en lo que va del mes y los US$15.482 millones en 2026. El promedio diario de octubre llegó a US$91 millones, más de cuatro veces los US$22 millones registrados en septiembre.

La magnitud de la intervención también se destacó frente al volumen operado: el BCRA absorbió cerca del 36% de los US$510,7 millones negociados en el mercado de contado. Esa proporción, excepcionalmente elevada, podría estar relacionada con liquidaciones puntuales de divisas, entre ellas las provenientes de obligaciones negociables.

Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas aumentaron US$318 millones y finalizaron en US$50.040 millones. La suba respondió tanto a las compras de divisas como a la revalorización de activos internacionales, lo que permitió recuperar la caída registrada en la jornada anterior.

Qué espera el mercado para el dólar

La combinación de una oferta de divisas suficiente para abastecer la demanda privada y permitir compras oficiales, junto con expectativas de depreciación todavía moderadas, continúa limitando la presión sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, la estabilidad cambiaria convive con una actividad económica que todavía no muestra una recuperación consolidada. En ese contexto, las proyecciones para los últimos meses del año siguen bajo la lupa de los operadores, que evalúan tanto la evolución del dólar como la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas.

El cierre semanal dejó así dos señales: una suba del dólar mayorista después de varias ruedas de relativa estabilidad y un ritmo de compras oficiales que se mantiene elevado. La evolución de esas variables será clave para determinar si la calma cambiaria se sostiene durante el tramo final de 2026.