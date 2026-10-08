Milei volvió a cruzar a Lula y lo llamó “ladrón” antes del balotaje en Brasil

Javier Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula da Silva en redes sociales, a pocas semanas del balotaje presidencial en Brasil.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a pocos días de la definición electoral en el país vecino.

Este miércoles, Milei compartió en sus historias de Instagram una publicación del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, que hacía referencia a la corrupción dentro del Partido de los Trabajadores (PT).

Sobre la imagen de Lula, el mandatario argentino escribió en mayúsculas: “LULA LADRÓN”.

La publicación compartida incluía una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

Milei y su respaldo a Flávio Bolsonaro

La nueva crítica se produjo durante la campaña para el balotaje presidencial de Brasil del 25 de octubre, que enfrentará a Lula con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro quedó primero con alrededor del 47% de los votos, mientras que Lula obtuvo cerca del 45%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria, ambos competirán en segunda vuelta.

Milei ya había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro. En julio viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña junto al candidato y volvió a utilizar fuertes calificativos contra Lula.

Una relación marcada por las diferencias

Los cruces entre Milei y Lula se remontan a la campaña presidencial argentina de 2023 y continuaron después de la asunción del mandatario argentino.

Las diferencias políticas también tuvieron repercusiones diplomáticas. En julio, después de declaraciones de Milei durante su visita a Brasil, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires.

En paralelo, Argentina y Brasil mantienen una relación comercial estratégica dentro del Mercosur, por lo que las diferencias entre ambos presidentes conviven con los vínculos institucionales y económicos entre los dos países.

El nuevo mensaje de Milei se produce ahora en un momento especialmente sensible para Brasil, con la campaña electoral ya enfocada en la segunda vuelta del 25 de octubre.