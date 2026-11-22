Los alimentos subieron 0,3% en la tercera semana de noviembre, según LCG. Panificados, lácteos y carnes explicaron el 90% del aumento semanal.

Los precios de los alimentos y bebidas mostraron una desaceleración en la tercera semana de noviembre, con un aumento del 0,3%, frente al 0,8% registrado en la medición anterior. Según el relevamiento de la consultora LCG, la canasta acumuló una suba del 0,9% en lo que va del mes, aunque algunos productos continuaron registrando incrementos por encima del promedio.

El informe reflejó una moderación en el ritmo de los aumentos después de varias semanas de movimientos en los precios. Noviembre había comenzado con una caída del 0,2%, que interrumpió una racha de ocho semanas consecutivas de subas. Sin embargo, en la segunda semana se produjo un rebote del 0,8%, seguido por el incremento más moderado de la última medición.

La tendencia también se observó en el promedio de las últimas cuatro semanas, que se ubicó en el 1,2%. El indicador registró una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto del informe anterior y continuó alejándose del máximo del 4,4% alcanzado a mediados de octubre.

Los datos corresponden al seguimiento de precios que realiza LCG sobre su propia canasta de alimentos y bebidas, por lo que no representan el índice general de inflación que publica el INDEC.

Qué alimentos aumentaron más en noviembre

Dentro de los productos relevados, los panificados, cereales y pastas encabezaron los incrementos de la tercera semana, con una suba del 0,83%. En segundo lugar quedaron los lácteos y huevos, que avanzaron un 0,70%.

También registraron aumentos el azúcar, la miel, los dulces y el cacao (0,54%), las verduras (0,33%), las frutas (0,27%), las comidas listas para llevar (0,22%) y las carnes (0,20%).

Los aceites tuvieron una variación positiva del 0,09%, mientras que los condimentos y otros productos alimenticios bajaron un 0,06%. Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar mostraron una caída del 0,33%.

Por su incidencia dentro de la canasta, tres rubros concentraron el 90% del aumento semanal: panificados, lácteos y carnes. Los productos de panificación aportaron 0,12 puntos porcentuales, los lácteos y huevos sumaron 0,09 y las carnes contribuyeron con 0,06 puntos.

Casi el 90% de los productos mantuvo sus precios

Otro dato que destacó la consultora fue que casi nueve de cada diez productos relevados no registraron cambios de precios durante la semana.

Sin embargo, entre los artículos que sí tuvieron modificaciones se observó una mayor dispersión de las variaciones, con aumentos puntuales más pronunciados que en la medición anterior. De esta manera, la moderación del promedio convivió con ajustes importantes en algunos productos específicos.

Al analizar el comportamiento de los últimos 30 días, los condimentos y otros productos alimenticios acumularon el mayor incremento, con un 4,2%. Detrás se ubicaron los panificados, cereales y pastas, con un 2,4%, y las bebidas e infusiones para el hogar, con un 2,3%.

Los lácteos y huevos subieron un 1,7% en ese período, mientras que las carnes avanzaron un 0,7%. En cambio, hubo bajas en verduras (-1,2%), aceites (-0,8%) y azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%).

Aunque el ritmo de aumento de los alimentos mostró una desaceleración durante noviembre, la evolución de los distintos rubros sigue siendo dispar. La estabilidad de la mayoría de los productos relevados todavía convive con incrementos puntuales que impactan en las compras cotidianas de los hogares.