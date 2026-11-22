Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Conocé el origen de la fecha y su historia.

Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, reconocida como patrona de los músicos por el papa Gregorio XIII en 1584. La fecha recuerda la historia de esta mártir cristiana y destaca el valor de la música como una de las expresiones culturales y artísticas más importantes de la humanidad.

La conmemoración tiene una larga tradición. Incluso antes de que Santa Cecilia fuera declarada patrona de los músicos, Roma ya contaba con una Academia de la Música que llevaba su nombre, fundada en 1574.

La historia de la santa se remonta al siglo III. Según la tradición cristiana, Cecilia fue una joven noble romana que vivió en el barrio de Trastevere y fue perseguida por negarse a renunciar a su fe, en una época en la que el cristianismo todavía no había sido legalizado en el Imperio romano.

Por esa decisión fue arrestada y condenada a muerte. Su historia quedó ligada a la tradición religiosa y, con el paso de los siglos, se convirtió en una figura emblemática para músicos y compositores.

El origen de su vínculo con la música

La relación de Santa Cecilia con el arte musical tiene un origen particular. En las antiguas Actas del martirio de Santa Cecilia aparece un pasaje en latín que señala que, mientras los instrumentos estaban incandescentes, la joven cantaba al Señor.

Sin embargo, algunos especialistas sostienen que su asociación con la música podría haber surgido de un error de traducción. El término latino organis, utilizado en el relato, habría sido interpretado como una referencia al órgano musical, cuando originalmente podía aludir a herramientas utilizadas para insuflar aire en un horno.

Con el tiempo, esa interpretación quedó incorporada a la iconografía religiosa. Santa Cecilia comenzó a ser representada con instrumentos como el órgano y el laúd, además de otros elementos tradicionales.

Una de las representaciones artísticas más conocidas es El éxtasis de Santa Cecilia, del pintor renacentista Rafael, una obra realizada para la iglesia de San Juan en el Monte, en la ciudad italiana de Bolonia.

Su figura también inspiró el cecilianismo, un movimiento musical del siglo XIX que buscó recuperar la tradición del canto gregoriano y la polifonía clásica del siglo XVI.

La música como expresión cultural

En Argentina, la fecha también es una oportunidad para reconocer el trabajo de músicos, intérpretes, compositores y trabajadores de la cultura que mantienen viva esta expresión artística en todo el país.

La Secretaría de Cultura de la Nación desarrolla actividades a través de sus ocho Elencos Estables, propuestas en museos y espacios públicos, programas de promoción cultural y acciones vinculadas al Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Más allá de su origen religioso, el Día de la Música se convirtió en una jornada para celebrar un lenguaje universal que atraviesa generaciones, culturas y fronteras. Una fecha que recuerda tanto el legado histórico de Santa Cecilia como el lugar que ocupa la música en la vida cotidiana de millones de personas.