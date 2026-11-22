Investigadores de la UNLP detectaron una nueva variante de Covid en Argentina. El linaje PJ.2.1 presenta mutaciones y genera preocupación por su contagiosidad.

La circulación de una nueva variante de coronavirus fue confirmada en Argentina por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de identificar el linaje PJ.2.1 en tres pacientes de la provincia de Buenos Aires. La detección genera atención entre los especialistas por sus características genéticas, su posible mayor capacidad de transmisión y el escenario de aumento de infecciones respiratorias.

El nuevo linaje desciende de la variante JN.1 y fue incorporado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la categoría de variantes bajo vigilancia. Antes de su detección en el país, ya se había observado un crecimiento de su circulación en Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Según un estudio publicado en la revista científica Journal of Infection, PJ.2.1 presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. Estas características llevaron a los investigadores a describirla como una variante con un perfil de evolución genética particular.

Qué se sabe sobre la nueva variante y sus síntomas

Las modificaciones genéticas de PJ.2.1 despertaron el interés de los especialistas por su posible influencia en la capacidad de transmisión del virus. La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS, señaló que los cambios podrían favorecer la interacción del virus con los receptores celulares humanos.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas descriptos son similares a los de otras infecciones respiratorias: fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal. Por ese motivo, el cuadro puede confundirse inicialmente con un resfrío o una gripe común.

La detección del nuevo linaje coincide con un incremento de la presencia del coronavirus en los registros de vigilancia respiratoria. Según los datos citados por los especialistas, el Covid representa actualmente alrededor de un tercio de los virus detectados en bebés menores de seis meses, en un escenario donde también circulan la influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR).

El jefe de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, señaló que se observa un aumento de casos leves en pediatría, mientras que en adultos algunos cuadros presentan mayor severidad.

La preocupación por los bebés y la vacunación

Otro de los puntos que genera inquietud entre los profesionales de la salud es la circulación simultánea de distintos virus respiratorios y la posibilidad de coinfecciones. El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, Roberto Debbag, advirtió sobre internaciones de lactantes que presentaron infecciones combinadas de Covid y VSR.

El especialista también puso el foco en la baja cobertura de vacunación contra el coronavirus durante el embarazo. Según los datos difundidos, mientras la inmunización contra el VSR alcanza al 80% de las embarazadas, la aplicación de la vacuna contra el Covid no llega al 10%.

La vacunación contra el coronavirus está recomendada durante cualquier trimestre del embarazo, de acuerdo con las indicaciones sanitarias mencionadas por los especialistas.

Actualmente, Argentina dispone de vacunas gratuitas de ARN mensajero en los vacunatorios públicos y de la vacuna nacional ARVAC, que también se comercializa en farmacias.

La aparición de PJ.2.1 vuelve a poner en primer plano la importancia de la vigilancia epidemiológica y de mantener actualizadas las estrategias de inmunización, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por infecciones respiratorias.