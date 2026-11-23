Este lunes 23 de noviembre es feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Qué establece la ley y cuáles son los próximos días de descanso de 2026.

La Argentina disfruta de un nuevo fin de semana largo de tres días, que se extiende hasta el lunes 23 de noviembre por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional. La medida permite sumar una jornada de descanso y marca una de las últimas oportunidades para hacer una pausa antes de terminar el año.

La fecha original de la conmemoración fue el viernes 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 23 para conformar un fin de semana extralargo. La decisión se enmarca en lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y contempla el traslado de determinadas fechas con el objetivo de fomentar el turismo interno.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que intentaba avanzar por el río Paraná.

El enfrentamiento se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país. Por ese motivo, cada año se recuerda aquella jornada como parte del calendario de feriados nacionales.

Qué feriados quedan en Argentina hasta fin de 2026

Después del fin de semana largo de noviembre, el calendario todavía contempla otras fechas de descanso durante diciembre. Habrá un día no laborable con fines turísticos, un feriado inamovible y la celebración de Navidad.

El cronograma de los próximos días es el siguiente:

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladado). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

La combinación del lunes 7 y el martes 8 de diciembre permitirá conformar otro período de cuatro días de descanso para quienes no deban trabajar durante el día no laborable.

En tanto, Navidad caerá viernes 25 de diciembre y ofrecerá una nueva posibilidad de descanso extendido durante el último tramo del año.

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

Una de las cuestiones importantes del calendario es la diferencia entre ambas categorías. Durante los feriados nacionales rigen las disposiciones de descanso establecidas por la legislación laboral, mientras que en los días no laborables la decisión de otorgar descanso queda, en general, a criterio del empleador.

Por eso, el lunes 7 de diciembre no tendrá necesariamente el mismo alcance que el martes 8, que es feriado nacional inamovible.

Con estas fechas, diciembre concentrará las últimas oportunidades de descanso del calendario 2026, antes del cierre del año y el comienzo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.