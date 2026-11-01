Milei tensa con el Papa a días de su visita e inaugura el templo evangelista del padre de una diputada libertaria

A ocho días del arribo de León XIV al país, Javier Milei refuerza su vínculo con las iglesias evangelistas. Luego de recibir a pastores en Casa Rosada, este sábado inaugura el templo bautista más grande del país en Neuquén.

El edificio con capacidad para 4 mil personas albergará la iglesia “Jesús es Rey” que lidera el pastor Hugo Márquez, padre de la diputada libertaria Nadia Márquez.

También, el pastor Márquez conserva fuerte gravitación en la mesa de conducción de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), entidad que -como contó LPO en 2024- recibió fondos del Gobierno a partir de la política de tercerizar la ayuda alimentaria que promovió Sandra Pettovello.

“No hubo una gestión, fue un comentario de pasillo y ellos lo tomaron en serio”, dijo Hugo Márquez a radio Chos Malal sobre cómo se organizó la llegada de Milei para inaugurar el templo.

El pastor de la iglesia “Jesús es Rey” se ocupó en aclarar que el acto de este sábado “es religioso, no político”.

Como sea, para el lanzamiento de este mega templo se prevé la asistencia de una decena de diputados libertarios. Además, una de las oradoras será la pastora peruana Milagros Aguayo que, en paralelo, es una congresista aliada a la presidenta de derecha Keiko Fujimori.

Al desconocer cualquier lazo político en la visita presidencial, Márquez también trazó una diferencia crítica con los tedeum de la iglesia católica.

“Parece ser que el tedeum se ha transformado en bajar línea, y no puede ser que en un acto de fe, religioso, se haga eso”, dijo Márquez que estuvo atento en poner como ejemplos las tensiones que tuvieron los Kirchner con el entonces arzobispo porteño Jorge Bergoglio, aunque libertarios que asistirán al templo no dudan que se dirigió a las críticas de Jorge García Cuerva a Milei.

No es el primer templo que Milei inauguró. El año pasado inauguró en Chaco el templo de la Iglesia Cristiana Internacional, una mole de dimensiones estrafalarias con capacidad para 15 mil personas y que tiene como cabeza a Jorge Ledesema, el pastor evangélico que dijo que gracias a un “milagro divino” se le convirtieron 100 mil pesos en 100 mil dólares.

La relación del libertario con las iglesias evangélicas no solo se expuso por los convenios que Aciera firmó con Capital Humano. También el Gobierno puso a disposición de la entidad el ex CCK para la celebración de actividades.

Ese estrecho apoyo contrasta con las fuertes tensiones que existen con entidades que dependen de la iglesia católica, como el cottolengo Don Orione, el cual, como reveló LPO, le reclama al Ministerio de Salud de la Nación una deuda por más de 828 millones en concepto de insumos y medicamentos.

La cartera sanitaria a cargo de Mario Lugones buscó desconocer ese monto por lo que la Justicia decidió embargar las cuentas de Salud. Esa situación ya había tensado los preparativos para la visita del Papa, que tiene previsto precisamente visitar ese cottolengo. Ahora, Milei vuelve a dar otro gesto de desafío.