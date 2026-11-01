El gobierno cree que en noviembre cierra el acuerdo con Pullaro

En La Libertad Avanza de Santa Fe creen que en noviembre se podría cerrar el acuerdo con Maximiliano Pullaro. Los diálogos están avanzados, afirmó a LPO un importante dirigente libertario. El acuerdo es el conocido: La Libertad Avanza se comprometen a competir con un candidato de baja intensidad que no le complique la reelección al gobernador, a cambio de que los legisladores santafesinos voten la suspensión de las PASO.

Pullaro repitió en varias oportunidades que acompañaba la eliminación de las primarias abiertas en la elección nacional, aunque de manera un poco confusa las defiende a nivel local. Como reveló LPO, el argumento es que eliminar las PASO para presidente le sirve a Pullaro para aleja la discusión presidencial del calendario local.

Pullaro encabeza una alianza con radicales y socialistas que en buena medida no comparten el rumbo de MIlei, pro eso desacoplar ambas discusiones le resulta funcional a su reelección. En el equipo del gobernador sostienen que la eliminación de las PASO reduce considerablemente la influencia de la disputa nacional en la campaña de Santa Fe.

Como sea, el acuerdo no implicaría que La Libertad Avanza se retire de la elección santafesina, los libertarios presentarían candidatos a gobernador, legisladores e intendentes, porque sobre todo los Menem buscan sumar cargos legislativos.

A cambio, lo que ofrecen en el oficialismo nacional es una competencia de baja intensidad por la gobernación, que les permita sostener candidatos propios pero sin desplegar una ofensiva que le complique la reelección a Pullaro.

En el entorno del gobernador explicaron a LPO que Pullaro evitaría a cambio confrontar con Milei en la política nacional y solo se reservaría los reclamos por la ausencia de obra pública, sobre todo en rutas y por la eliminación de las retenciones.

Algo de esto se vio esta semana cuando Pullaro se enredó para decir algo tan sencillo como que respaldaba la reelección de Lula, porque eso lo ponía en contradicción total con la Casa Rosada, que facilitó la fuga de Flavio Bolsonaro.

A cambio, los libertarios no avanzarían en críticas implacables en contra de la administración provincial y concentrarían la campaña en los municipios y en la candidatura a senadora nacional de Romina Diez, mano derecha de Karina Milei en Santa Fe.

Un funcionario de la Casa Rosada que sigue el tema de la suspensión de las PASO, confirmó a LPO que el gobernador radical podría aportar en el Senado dos votos fundamentales: Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos responden al operador radical Julián Galdeano, hoy alineado con Pullaro, al punto que se menciona la senadora para encabezar la lista de diputados provinciales.

Ahora, el acuerdo con Pullaro debe sortear los inconvenientes que está enfrentando la eliminación de las PASO en el Senado, por la resistencia de Patricia Bullrich, como se anticipó en Bastardos, el podcast de LPO.