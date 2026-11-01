Milei en Neuquén: ratificó su proyecto para un segundo mandato y apuntó contra la política tradicional

Javier Milei inauguró un auditorio evangélico en Neuquén, defendió el equilibrio fiscal y ratificó su propuesta de un segundo mandato con críticas al populismo.

El presidente Javier Milei visitó este sábado Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey. Durante el acto, lanzó críticas contra la política tradicional, defendió el equilibrio fiscal y ratificó su intención de avanzar con un segundo mandato.

«El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre», afirmó el mandatario frente a los presentes. En otro tramo de su discurso, cuestionó a los dirigentes que, según su visión, prometen soluciones rápidas sin considerar sus consecuencias económicas.

Milei también reivindicó el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su gestión y lo definió como una obligación ética del Estado.

«No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación», sostuvo.

En esa línea, cuestionó la emisión monetaria como herramienta para financiar el gasto público y relacionó las políticas populistas con los problemas de inflación, la falta de crédito y las dificultades económicas que atravesó el país.

El Presidente también hizo referencia a su proyecto para un eventual segundo mandato. «Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo», expresó.

El acto se realizó en el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

El complejo cuenta con una escuela para alrededor de 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades. El nuevo espacio tiene capacidad para recibir a unas 4.000 personas y fue presentado como una obra impulsada por la propia congregación.

Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participó el gobernador Rolando Figueroa.

La visita tuvo además una lectura política en el escenario neuquino. Nadia Márquez es una de las principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia y aparece vinculada a la estrategia del espacio libertario para disputar protagonismo en las elecciones de 2027, en un escenario en el que el gobernador Figueroa buscará sostener su proyecto político.

Durante su intervención, Milei combinó referencias religiosas con una defensa de su programa económico. También destacó las dimensiones del complejo y las iniciativas educativas y sanitarias vinculadas a la congregación.

La inauguración coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y marcó una nueva visita presidencial a Neuquén durante octubre, después de su participación en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia. Esta vez, el mensaje estuvo atravesado por definiciones económicas y políticas sobre el rumbo que el Gobierno busca sostener de cara a 2027.