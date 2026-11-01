La tapa de Clarín activó una pelea feroz entre Kicillof y los kirchneristas

La interna peronista se agitó fuerte en las últimas horas cuando dirigentes cercanos a Máximo Kirchner salieron en bloque a pegarle a Axel Kicillof a partir de la tapa de este sábado de Clarín, que en su título central expuso: “Kicillof desafía a Cristina: no aceptará un candidato a dedo”.

Según el diario, Kicillof en el encuentro que mantuvo este jueves con un grupo de intendentes en la sede de la Gobernación en La Plata, afirmó: “No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca”. La frase, según el diario, estuvo dirigida a Cristina Kirchner y Sergio Massa, se completó con una propuesta desafiante: “Compitamos”.

“Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, junto coraje y reunió a un grupito de Intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina”, dijo en X Emmanuel Santalla al postear la tapa de Clarín.

Y agregó: “Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez”.

El senador camporista con base en Avellaneda fue el primero en salir al cruce. Luego, le siguieron otros dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, como su mando derecha, el jefe del bloque de diputados bonaerenses, el matancero Facundo Tignanelli y la ex titular de Anses y referente del camporismo en Mar del Plata, Fernanda Raverta.

“Ya sabés lo que dice el viejo proverbio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. No perdamos de vista la luna, Axel. La luna es una Argentina libre, con los argentinos recuperando la vida que las políticas de Milei les están quitando”, posteó en X Raverta.

Sin embargo, un colaborador del gobernador afirmó a LPO que Kicillof en ningún momento de la reunión con intendentes dijo estar dispuesto ir a una interna con Cristina. “Ni con Cristina, ni con Massa, ni con Uñac, ni con Gebel, ni con Brito, ni con Hadad”, afirmó.

“Es sorprendente que ahora le creen a Clarín. Raro. Axel no dijo nada distinto a los que viene diciendo: compitamos y que se defina en una PASO. Supuestamente estaban todas los sectores de acuerdo. Qué es lo que les molesta de eso? Sorprende la tapa y la reacción”, agregó.

En efecto, en la última reunión del peronismo, de la que participatron Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, se acordó proteger las PASO y empezar a trabajar una estrategia que logre bloquear la iniciativa del gobierno para suspenderlas.

De hecho, Kicillof ya había defendido las PASO semanas atrás en Avellaneda durante el plenario nacional de su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La nota de Clarín en ningún momento entrecomilla en una frase de Kicillof los nombres de Cristina y Massa, pero el título de tapa lo interpreta como un desafío a la ex presidenta, que en efecto lo es, si ella pretende elegir al candidato a dedo. No es una novedad, pero la interna entre el gobernador y el kirchnerismo esta tan sensible que desató un conflicto que venía con sordina y justo cuando en la última reunión del peronismo en la Casa de La Pampa, Kicillof y Máximo habían cruzado palabras amables y hasta se quedaron hablando sólos al final.

“Axel no refirió a ningún candidato, ni de los lanzados ni de los supuestos”, dijo a LPO uno de los intendentes presentes que negó que Kicillof haya aludido a un choque interno con la ex presidenta.

“No dijo eso de ir a una interna contra Cristina, yo estaba enfrente casi”, sostuvo a LPO uno de los intedentes del peronismo que participó del encuentro en La Plata, que agregó “hay una disputa de poder en el peronismo y esto no va a ser fácil, pero lo que no tiene mas lugar en el peronismo de hoy es: ‘Si no soy yo, rompo todo…'”.