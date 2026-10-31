El Niño: cuándo llegan las nuevas tormentas y qué provincias tendrán más lluvias

El Niño favorecerá nuevas lluvias intensas desde el 1 de noviembre. Misiones, Formosa y Corrientes podrían superar los 100 milímetros acumulados.

El comienzo de noviembre estará marcado por un nuevo período de lluvias y tormentas en distintas regiones de la Argentina. Un sistema frontal ingresará el domingo 1 de noviembre y avanzará sobre el centro del país, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros. Para los días siguientes, el noreste podría registrar precipitaciones superiores a los 100 milímetros, en un contexto de preocupación por las crecidas de los ríos y las zonas vulnerables a inundaciones.

El fenómeno de El Niño continúa condicionando el escenario climático, con precipitaciones que ya provocaron complicaciones en sectores del Litoral. Antes del ingreso del nuevo frente, algunas provincias tendrán un breve período de estabilidad, aunque las condiciones cambiarán rápidamente durante el fin de semana.

Cuándo llegan las tormentas y qué provincias serán afectadas

Hasta el sábado 31 de octubre se espera tiempo relativamente estable en el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte y noroeste de Buenos Aires. Habrá nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían llegar a los 35 grados.

El domingo comenzará el cambio. Las primeras tormentas se desarrollarían en San Luis, La Pampa y Córdoba. Durante la tarde, las precipitaciones avanzarían hacia Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, con posibilidad de dejar importantes acumulados de agua.

El lunes 2 de noviembre, el sistema se desplazará hacia el norte y alcanzará sectores de Santiago del Estero y Chaco. Para el martes 3 se pronostican nuevas tormentas aisladas desde Córdoba hasta Buenos Aires, además de condiciones inestables en regiones de Cuyo y el Noroeste argentino.

Misiones, Formosa y Corrientes podrían superar los 100 milímetros

La mayor concentración de precipitaciones se espera entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, cuando los principales núcleos de lluvia se ubicarían sobre el noreste argentino.

En ese período, Misiones, Formosa y Corrientes podrían acumular más de 100 milímetros. La cantidad de agua prevista mantiene la atención sobre las zonas ribereñas y los sectores que ya presentan dificultades por las crecidas.

El impacto de las lluvias en el Litoral y los ríos

Las precipitaciones registradas en las últimas semanas ya generaron desbordes e inundaciones en sectores costeros. Entre las áreas bajo seguimiento se encuentran las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, además de los Esteros del Iberá, donde se registra una importante recarga de agua.

El panorama también depende de las lluvias previstas para el sur de Brasil y Paraguay. Las precipitaciones en esos territorios pueden influir en el caudal de los cursos de agua que atraviesan el Litoral argentino.

Por eso, además de los nuevos acumulados previstos, la evolución de los niveles de los ríos será un factor central para determinar el alcance de las posibles complicaciones en las zonas más expuestas.