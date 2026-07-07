Milei encabezará los actos del 9 de Julio en Tucumán con una fuerte demostración política

El presidente viajará a Tucumán para participar de la vigilia y del acto central por el Día de la Independencia. La Casa Rosada convocó a ministros, legisladores y gobernadores aliados con el objetivo de exhibir cohesión política en una nueva etapa del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezará los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, donde el Gobierno nacional buscará mostrar una imagen de unidad política con la presencia de funcionarios, legisladores y gobernadores aliados.

La actividad comenzará la noche del 8 de julio con la tradicional vigilia en la Casa Histórica de la Independencia y continuará el 9 de julio con el acto central, en una fecha de fuerte simbolismo para el país.

Desde la Casa Rosada señalaron que la convocatoria incluirá a gran parte del gabinete nacional, diputados y senadores de La Libertad Avanza, con una importante representación de legisladores de las provincias del norte, además de mandatarios provinciales que mantienen un vínculo de cooperación con el Gobierno.

La organización de los actos coincide con una nueva etapa política dentro del oficialismo, luego de cambios en la estructura de conducción.

En ese marco, antes del viaje a Tucumán se realizará la primera reunión de la mesa política sin la participación del exvocero presidencial Manuel Adorni.

Del encuentro de coordinación participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también fue invitada a participar de las actividades por el Gobierno de Tucumán.

Según trascendió, su presencia responderá al protocolo institucional como presidenta del Senado, pese a las diferencias políticas que mantiene con el presidente.

Con esta convocatoria, el Gobierno nacional busca que la celebración del 9 de Julio sirva como una muestra de respaldo político y de alineamiento entre el Poder Ejecutivo, los bloques legislativos oficialistas y los gobernadores que acompañan la gestión.