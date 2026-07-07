La Justicia investiga a la sobrina de Jesica Cirio por presunto rol de testaferro y pone la lupa sobre su patrimonio

La Justicia busca determinar si Priscila Ferrante, familiar de Jesica Cirio, actuó como presunta testaferro en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La pesquisa incluye inmuebles, vehículos, embarcaciones y movimientos financieros.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo con la apertura de una pesquisa patrimonial sobre Priscila Daiana Ferrante, quien es investigada como posible testaferro.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien ordenó una serie de diligencias para reconstruir el patrimonio de Ferrante y determinar si pudo haber administrado bienes de terceros.

Aunque Ferrante no está imputada en la causa, el magistrado abrió un apartado reservado del expediente para avanzar con distintas medidas de prueba, luego de que surgieran elementos que despertaron sospechas sobre su patrimonio.

Entre las hipótesis que analiza la Justicia figura la posibilidad de que haya actuado como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, investigado en otra causa por una presunta maniobra de facturación apócrifa por cerca de 200 millones de dólares y por supuestos negocios con el municipio de Lomas de Zamora.

Qué medidas ordenó la Justicia

Para avanzar con la investigación, el juez dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante y reconstruir su situación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.

En ese marco, solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Registro de la Propiedad Inmueble y al Registro de la Propiedad Automotor, con el objetivo de identificar bienes, movimientos bancarios, empresas y posibles operaciones sospechosas.

Los bienes bajo investigación

Entre los activos que la Justicia intenta determinar si estuvieron vinculados a Ferrante aparecen:

Un departamento en Puerto Madero.

Una unidad en el complejo Los Silos, en Palermo.

Inmuebles en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora.

Vehículos de alta gama, entre ellos BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Toyota.

La embarcación “Eclipse”.

Además, otras líneas de investigación mencionan un patrimonio aún mayor, con decenas de propiedades, cientos de vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo, joyas e incluso inmuebles en Miami.

Mientras tanto, la causa principal continúa con nuevas medidas de prueba. En las últimas horas, por orden de Armella, se realizaron inspecciones en el departamento de Cirio, en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la vivienda de Insaurralde en un country de San Vicente, para intentar determinar dónde fue grabado el video en el que aparecen fajos de dólares.