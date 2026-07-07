Gendarmería inició un curso avanzado para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

La capacitación reúne a efectivos de Gendarmería, policías de diez provincias —entre ellas Neuquén— y un representante de ARCA. El objetivo es reforzar las capacidades de investigación frente a las nuevas modalidades de la criminalidad organizada.

Gendarmería Nacional dio inicio a la etapa presencial del Curso Avanzado de Lucha contra la Criminalidad Organizada, una propuesta de formación orientada a fortalecer las capacidades operativas y de investigación frente a las nuevas modalidades del delito complejo.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el jefe de Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Miguel Brilloni, junto a los directores nacionales de la fuerza.

La capacitación, organizada por la Dirección Antidrogas, se desarrollará durante 81 días en la Escuela de Gendarmería Nacional “General Don Martín Miguel de Güemes”, bajo una modalidad híbrida que combina clases presenciales y virtuales.

Participan 39 efectivos de Gendarmería Nacional, diez integrantes de las policías de Jujuy, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Formosa, Misiones, San Luis, La Rioja y Salta, además de un representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante el curso, los participantes recibirán formación teórica y práctica en investigación judicial del narcotráfico y de la criminalidad organizada. También profundizarán conocimientos en inteligencia criminal, obtención y análisis de información, empleo de nuevas tecnologías y mecanismos de cooperación entre organismos nacionales e internacionales.

Según informó la fuerza, la capacitación contempla ejercicios que recrean situaciones reales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales y mejorar el trabajo conjunto entre las distintas instituciones.

Al finalizar el programa, los cursantes contarán con mayores herramientas para integrar equipos interdisciplinarios, liderar investigaciones complejas y enfrentar con mayor eficacia las amenazas vinculadas al crimen organizado.