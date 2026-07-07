Atentado con bombas en Damasco durante la visita de Macron: al menos 18 heridos

Dos explosiones sacudieron la capital siria cerca del hotel donde se alojaba el presidente francés. Aunque el mandatario no resultó afectado, el ataque dejó 18 heridos y ocurrió en medio de una histórica visita oficial.

Al menos 18 personas resultaron heridas este martes tras un atentado con dos bombas en la ciudad de Damasco, Siria, durante la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Las explosiones ocurrieron en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba el mandatario, aunque desde la delegación francesa aseguraron que no estuvo en peligro y que continuó con su agenda prevista.

Según informaron las autoridades sirias, las detonaciones se produjeron en una zona cercana al Ministerio de Turismo y al Museo Nacional, frente al hotel Four Seasons, donde Macron había pasado la noche y mantenido reuniones con representantes de la sociedad civil.

Poco después del ataque, el presidente francés se reunió con su par sirio, Ahmed al-Sharaa, en una visita considerada histórica, ya que se trata de la primera de un jefe de Estado de la Unión Europea desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024.

A través de sus redes sociales, Macron aseguró que el atentado no modificará su compromiso con el pueblo sirio y sostuvo que “nada puede socavar el deseo de los sirios de vivir en una Siria plenamente soberana y segura”.

Cómo ocurrió el atentado

La primera explosión se registró poco después de que la caravana presidencial abandonara el hotel con destino al palacio presidencial. Minutos más tarde, una segunda bomba detonó junto a una ambulancia que había llegado al lugar para asistir a los heridos.

Los equipos de emergencia trabajaron para controlar un incendio originado por las explosiones, mientras que la Policía acordonó el sector.

De acuerdo con el Ministerio del Interior sirio, una de las bombas había sido colocada en un automóvil estacionado y la otra dentro de un cesto de basura. Ambas estaban ubicadas fuera del perímetro de seguridad dispuesto para la visita oficial, por lo que no representaron una amenaza directa para Macron.

Hasta el momento, ningún grupo se adjudicó la autoría del atentado. El ataque ocurre apenas una semana después de otra explosión en un café de Damasco que dejó nueve muertos y una veintena de heridos, reflejando que la situación de seguridad en Siria continúa siendo altamente inestable.