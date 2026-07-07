Los autos 0 km aumentaron sus precios tras la suba del dólar: qué modelos ya son más caros en julio

El incremento del dólar y el aumento de los costos de producción impulsaron nuevas subas en los precios de los vehículos 0 km. Toyota, Renault, Chevrolet, Ford, Volkswagen y Nissan realizaron ajustes con diferentes estrategias

Los vehículos 0 kilómetro comenzaron julio con nuevas listas de precios en gran parte de las automotrices que operan en Argentina. La actualización responde principalmente al incremento del dólar registrado en las últimas semanas y al aumento de los costos de producción e importación, aunque cada marca adoptó una estrategia diferente para afrontar el escenario.

Si bien el mercado automotor todavía busca sostener las ventas y algunas empresas evitaron aplicar incrementos generalizados, la mayoría de los modelos ya exhibe valores superiores a los de junio.

Entre las terminales que modificaron sus precios aparece Toyota, que aumentó únicamente el Yaris hatchback en un 1%, mientras que el resto de su gama mantuvo los mismos valores del mes anterior.

Chevrolet también realizó ajustes moderados, con subas de entre el 1% y el 1,5% en modelos como Onix, Onix Plus, Spin, Tracker, Montana y Captiva PHEV. En cambio, otros vehículos como la S10, Silverado, Sonic y Spark EUV conservaron sus precios.

Renault fue una de las marcas que más incrementó sus listas. Modelos como Kwid, Kardian, Duster, Oroch, Kangoo y Master aumentaron un 2,7%, mientras que Sandero, Logan, Stepway, Arkana, Boreal, Koleos y la pick up Alaskan permanecieron sin cambios.

Por su parte, Nissan optó por una política más flexible. El Versa subió apenas un 0,4%, el Sentra mantuvo su precio y el nuevo Kicks recibió bonificaciones de entre el 9% y el 12%, al igual que varias versiones de la pick up Frontier, que también redujeron su valor de lista.

Ford aplicó incrementos puntuales. La Ranger prácticamente no sufrió modificaciones, salvo algunas versiones específicas. En tanto, la Territory híbrida aumentó un 4,3%, la Bronco Sport un 1% y la Maverick registró las mayores subas de la marca, con incrementos que oscilaron entre el 5,3% y el 6,4%, según la versión.

Volkswagen, en tanto, aplicó una actualización uniforme del 2% para toda su línea de autos y SUV, incluidos Polo, Tera, T-Cross, Nivus, Virtus, Taos, Vento, Tiguan y Saveiro. La Amarok quedó excluida de los aumentos.

Mientras tanto, las marcas del grupo Stellantis —Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS— aún no habían publicado sus listas de precios de julio, por lo que se espera que definan en los próximos días si también trasladarán el aumento de costos a sus vehículos.

El comportamiento dispar entre las automotrices refleja un mercado que busca equilibrar el incremento de los costos con la necesidad de sostener la demanda, en un contexto económico donde el precio final de los vehículos continúa siendo uno de los principales desafíos para los consumidores.