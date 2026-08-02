Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente para la reelección

El presidente aseguró que ya definió a su compañero de fórmula para las próximas elecciones, aunque evitó revelar su identidad. Además, ratificó su intención de eliminar las PASO y defendió el rumbo económico del Gobierno.

El presidente Javier Milei confirmó que ya definió quién será su compañero de fórmula para buscar la reelección en los próximos comicios, aunque prefirió mantener en reserva el nombre del dirigente que lo acompañará.

La revelación fue realizada durante una entrevista con el Diario Río Negro, en la que también ratificó la decisión del oficialismo de impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, afirmó el mandatario.

Sobre las PASO, Milei reiteró su rechazo al sistema y sostuvo que representa un gasto innecesario para el Estado.

“Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, expresó.

Defendió el rumbo económico

Durante la entrevista, el Presidente aseguró que su gestión logró estabilizar la economía y proyectó un período de crecimiento sostenido.

“Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, sostuvo.

También reconoció que muchos argentinos todavía no perciben una mejora en su economía cotidiana, aunque afirmó que los resultados llegarán con el tiempo.

“Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo. No le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso”, señaló.

Reforma del Banco Central

Milei indicó además que una de las principales prioridades legislativas del Gobierno será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según explicó, la iniciativa buscará establecer por ley la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y garantizar la independencia de la autoridad monetaria.

“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si una futura gestión puede volver a prender la maquinita. La misión de preservar el valor de la moneda y la prohibición de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley”, afirmó.

Inversiones y respaldo del FMI

El mandatario también destacó el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que ya existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares y otros en evaluación que superan los 100.000 millones.

En ese sentido, aseguró que las misiones del Fondo Monetario Internacional ahora “respaldan un programa exitoso” y valoró el acompañamiento de gobernadores como Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Finalmente, al ser consultado sobre el legado que pretende dejar, respondió: “Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”.