La VTV podrá realizarse en talleres habilitados de todo el país

El Gobierno oficializó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular. La revisión ya no deberá hacerse exclusivamente en plantas verificadoras y podrá realizarse en talleres inscriptos en un registro nacional.

El Poder Ejecutivo oficializó las modificaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que cambian el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La principal novedad es que la inspección ya no estará limitada a plantas verificadoras específicas, sino que podrá realizarse en cualquier taller o establecimiento habilitado que acredite capacidad técnica.

Para implementar el nuevo esquema se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El registro será público, gratuito y digital, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Con este cambio, los propietarios de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales podrán elegir dónde realizar la revisión técnica, siempre que el taller esté inscripto y cumpla con las exigencias establecidas por la normativa.

La inscripción de los talleres se realizará mediante una declaración jurada. Además, la reglamentación prevé que, si el trámite no es resuelto dentro del plazo previsto, se otorgará una habilitación provisoria automática, sujeta a controles posteriores.

La reforma también actualiza los plazos de la revisión técnica. Los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. En el caso de los vehículos de transporte de cargas y pasajeros, la primera revisión deberá efectuarse dentro de los 12 meses.

Luego, los vehículos particulares con hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la VTV cada 24 meses, mientras que los de más de 10 años deberán hacerlo anualmente. Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas, la revisión seguirá siendo cada 12 meses.

Pese a la flexibilización del sistema, la normativa mantiene la obligación de contar con un Director Técnico y de cumplir con todos los procedimientos de inspección establecidos para garantizar las condiciones de seguridad vial.