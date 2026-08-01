El Gobierno aplicará un aumento parcial de los impuestos a los combustibles desde agosto

Mediante el Decreto 693/2026, el Ejecutivo actualizó parcialmente los impuestos que gravan a las naftas, el gasoil y el dióxido de carbono. El resto del incremento fue postergado hasta el 1 de septiembre para moderar el impacto en los precios.

El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, medida que comenzará a regir desde el 1 de agosto.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 693/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma dispone la aplicación de una parte de las actualizaciones pendientes correspondientes a los años 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026, mientras que el incremento restante fue diferido hasta el 1 de septiembre.

Según el decreto, la decisión busca sostener el proceso de consolidación fiscal sin trasladar de manera inmediata el impacto total de la actualización tributaria a los precios de los combustibles.

Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos tendrá una actualización de 10,572 pesos por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono aumentará 0,648 pesos por litro.

En el caso del gasoil, el incremento será de 9,511 pesos por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, al que se suma un ajuste de 5,150 pesos correspondiente al tratamiento diferencial previsto por la normativa vigente y una actualización de 1,084 pesos por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono.

El decreto establece que el resto de las actualizaciones acumuladas entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026, siempre que no se disponga una nueva prórroga.

La actualización de estos tributos constituye uno de los componentes que inciden en la formación del precio final de los combustibles, aunque el valor que pagan los consumidores también depende de otros factores, como los costos de producción, refinación, comercialización y la política de precios de las empresas petroleras.