El mercado automotor volvió a caer: los patentamientos bajaron más de 30% en julio

En julio se patentaron 43.758 vehículos en Argentina, un 30,3% menos que hace un año. ACARA advirtió sobre un mercado más competitivo y una demanda selectiva.

El mercado automotor argentino registró un nuevo retroceso durante julio. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 43.758 vehículos, una cifra que representa una caída del 30,3% respecto del mismo mes de 2025 y un descenso del 7,7% en comparación con junio.

Con estos números, el sector acumula 339.359 unidades patentadas en los primeros siete meses de 2026, lo que significa una baja del 12,8% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 389.367 vehículos.

Un mercado con más competencia y una demanda más exigente

Desde ACARA señalaron que el comienzo del segundo semestre mantiene un escenario marcado por una fuerte competencia entre las automotrices.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, explicó que las marcas tradicionales continúan ampliando su oferta de modelos, mientras que los fabricantes chinos sostienen estrategias comerciales agresivas y las alternativas de financiación siguen mejorando gracias a tasas más competitivas ofrecidas por bancos y terminales.

Beato sostuvo que consumidores y empresas atraviesan un proceso de adaptación a una nueva realidad caracterizada por una mayor variedad de modelos, diferentes rangos de precios y un crecimiento sostenido de la electromovilidad.

La electromovilidad gana espacio

Uno de los datos destacados del informe es el avance de los vehículos electrificados, que ya representan alrededor del 15% de las ventas del mercado.

Desde ACARA consideran que esa participación continuará creciendo a medida que el país amplíe la infraestructura necesaria para acompañar la expansión de este tipo de tecnologías.

Al mismo tiempo, la entidad anticipó que el segundo semestre se desarrollará en un contexto similar al actual, con una oferta que supera a la demanda y obliga a concesionarios y terminales a mejorar sus propuestas comerciales y ampliar los servicios asociados para sostener la rentabilidad.

En ese escenario, el sector también insistió en la necesidad de implementar incentivos fiscales que impulsen la actividad y favorezcan la recuperación del mercado automotor argentino.