Crisis económica: el 86,6% de los argentinos cree que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes

La situación económica continúa impactando con fuerza en los hogares argentinos. Un estudio del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló que el 86,6% de los argentinos considera que actualmente se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que el 61,9% tomó deuda durante los últimos seis meses y, de ese grupo, más de la mitad lo hizo para afrontar gastos esenciales.

El informe, elaborado sobre 1.468 casos relevados entre el 21 y el 30 de julio de 2026, muestra un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento de las familias.

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20

Uno de los datos más contundentes del relevamiento indica que el 66% de los encuestados agota sus ingresos antes o durante el día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación golpea especialmente a los jóvenes: entre quienes tienen entre 18 y 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes de finalizar el mes, una cifra considerablemente superior a la registrada entre los mayores de 40 años.

La deuda dejó de financiar proyectos y pasó a cubrir gastos básicos

El estudio también muestra un cambio en el uso del crédito. Del total de personas que contrajeron deudas en el último semestre, el 53,7% explicó que recurrió al financiamiento porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos básicos, mientras que solo el **11,5% tomó préstamos para adquirir bienes durables.

Entre los jóvenes, además, crece el recurso a prestamistas y financieras informales: el 35,8% de quienes tienen entre 18 y 39 años acudió a este tipo de créditos, frente al 7% de los mayores de 60 años.

Crecen las dificultades para pagar los créditos

El informe advierte que el endeudamiento también comienza a generar problemas de pago. Casi la mitad de quienes solicitaron créditos reconoce dificultades para cumplir con las cuotas:

El 28,9% afirma que le cuesta mucho pagarlas .

. El 12% ya registró atrasos .

. El 6,4% asegura que directamente no puede afrontar los pagos.

Además, el 55% considera que las tasas de interés son tan elevadas que el crédito termina convirtiéndose en una “trampa”.

La mayoría sostiene que el salario perdió contra la inflación

El 87,4% de los consultados afirma que sus ingresos no lograron superar la inflación, una percepción que incluso alcanza a quienes respaldan al Gobierno nacional.

En paralelo, el 67,1% considera que los datos oficiales de inflación publicados por el INDEC no reflejan el aumento de precios que perciben en su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% confía en las cifras oficiales.

Corrupción, salarios e incertidumbre económica, las principales preocupaciones

Al consultar cuáles son los problemas que más preocupan actualmente a los argentinos, el ranking quedó encabezado por:

Corrupción: 48,8%.

48,8%. Ingresos y salarios: 46,9%.

46,9%. Incertidumbre económica: 41,6%.

41,6%. Desempleo: 29,1%.

29,1%. Tarifas de servicios públicos: 26,8%.

Para los autores del estudio, la preocupación económica continúa dominando el humor social, aunque una parte importante de la población vincula esas dificultades con una creciente desconfianza hacia la dirigencia política.

Cómo se realizó el estudio

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora relevó 1.468 casos en todo el país mediante cuestionarios autoadministrados en línea entre el 21 y el 30 de julio de 2026. El trabajo presenta un margen de error teórico de ±2,1% y un nivel de confianza del 95%.