Milei confirmó que buscará la reelección y fijó una meta de apertura comercial

Javier Milei confirmó que buscará un segundo mandato en 2027 y planteó como objetivo comerciar con el 90% del planeta. También prometió bajar impuestos.

El presidente Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y aseguró que uno de los principales objetivos de su gestión es ampliar la apertura comercial de la Argentina hasta alcanzar al 90% del planeta. Lo expresó este sábado 14 de noviembre durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada, donde también anticipó que continuará con la reducción de impuestos.

“Estoy yendo por la reelección y el objetivo es comerciar con el 90% del planeta”, afirmó el mandatario durante su discurso en el Museo Casa Rosada, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos.

Milei aprovechó la presentación para vincular las ideas económicas de Belgrano con el modelo de apertura comercial que impulsa su Gobierno. En ese sentido, definió al prócer como un referente del pensamiento económico y sostuvo que fue uno de los primeros impulsores del desarrollo productivo argentino.

“Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista: Manuel Belgrano”, expresó.

La promesa de bajar impuestos y devolver dinero a los argentinos

Durante su intervención, el Presidente volvió a defender las medidas económicas implementadas desde el inicio de su administración y anticipó que profundizará el rumbo fiscal.

“Vamos a seguir bajando impuestos y le vamos a devolver a los argentinos u$s500 mil”, aseguró, sin que durante ese tramo del discurso brindara mayores precisiones sobre los mecanismos y los plazos de esa devolución.

También cuestionó los períodos de cierre comercial de la economía argentina y los vinculó con el deterioro económico del país. “Hemos experimentado miseria y desgracia cuando le dimos la espalda al comercio”, sostuvo.

Entre las medidas que destacó, mencionó la eliminación de la Ley de Alquileres y volvió a plantear la importancia de la competencia, la propiedad privada y el libre comercio como pilares de su programa económico.

La meta de abrir la economía hacia 2031

La referencia al 90% del comercio mundial se relaciona con un objetivo que Milei ya había expuesto dos días antes ante empresarios, durante la gala anual de la Fundación Endeavor.

En ese encuentro, el Presidente planteó que el Gobierno busca elevar el coeficiente de apertura de la economía argentina del 30% actual al 90% para 2031. La iniciativa forma parte de su estrategia para ampliar la inserción internacional del país y posicionarlo como un polo tecnológico.

También defendió el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Frente a los cuestionamientos sobre una posible destrucción de empleos por el avance tecnológico, sostuvo que estas herramientas permiten crear nuevas tareas, mejorar procesos y reducir costos.

Una muestra sobre las ideas de Manuel Belgrano

El acto de este sábado tuvo como eje la apertura de la exposición “Belgrano, la revolución de las ideas”, desarrollada en el Museo Casa Rosada. La actividad contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La propuesta fue impulsada por Diego Valenzuela y reúne imágenes y documentos para reconstruir aspectos menos conocidos de la trayectoria del creador de la bandera. El recorrido pone el foco en su formación intelectual, sus ideas económicas y su participación en los debates políticos previos a la Revolución de Mayo.

La exhibición también aborda su etapa militar y su conducción del Ejército del Norte durante las guerras por la independencia.

Una vez finalizada la inauguración, la muestra quedó habilitada para visitas de lunes a viernes, de 11 a 18, con entrada libre y gratuita.

La presentación se realizó en el contexto de la 22ª edición de La Noche de los Museos, que incluyó más de 350 espacios culturales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires, con actividades gratuitas, exhibiciones, música y visitas guiadas.

Con su discurso, Milei volvió a colocar la apertura comercial y la reducción de impuestos entre los ejes centrales de su proyecto político, al tiempo que hizo explícita su intención de competir por un segundo mandato presidencial.