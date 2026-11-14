La Patagonia es sede de un proyecto para que América Latina dé un salto en la carrera espacial

Especialistas de ocho países se reúnen en INVAP, Bariloche, para debatir una plataforma regional de cooperación que podría convertirse en una Agencia Espacial Latinoamericana.

Bariloche es sede de un encuentro internacional que busca sentar las bases para crear una plataforma regional de desarrollo espacial, con la posibilidad de avanzar hacia una Agencia Espacial Latinoamericana inspirada en el modelo europeo. La iniciativa reúne a especialistas de ocho países y propone articular las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de la región.

Las jornadas se desarrollan en las instalaciones de INVAP y son organizadas por la Fundación Embajada Abierta, de Argentina, y la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania. Participan representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Alemania.

El objetivo es avanzar en una estrategia de cooperación que permita compartir recursos, conocimientos e infraestructura para desarrollar proyectos espaciales que serían difíciles de concretar de manera individual. La propuesta toma como referencia a la Agencia Espacial Europea (ESA), un organismo que coordina las capacidades de distintos países para impulsar misiones y tecnologías.

El modelo argentino como punto de partida

Uno de los ejes del debate es la experiencia argentina en el desarrollo de tecnología espacial. El país cuenta con una red de organismos científicos, universidades y empresas que trabajan de manera articulada, con INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otras instituciones como protagonistas.

Ese esquema tiene antecedentes en el llamado “Triángulo de Sábato”, una idea desarrollada en 1968 por el físico Jorge Sábato y el historiador Natalio Botana. El modelo plantea la cooperación entre el Estado, las universidades y el sector productivo como motor del desarrollo científico y tecnológico.

La experiencia quedó reflejada en proyectos como los satélites SAOCOM 1A y 1B, cuya construcción involucró a más de 80 empresas e instituciones científicas de distintas provincias. También se destacó el aporte de organismos y compañías nacionales en el desarrollo de componentes, sistemas electrónicos, antenas y ensayos.

La iniciativa busca trasladar esa articulación a una escala regional y aprovechar las capacidades existentes en América Latina para generar proyectos conjuntos.

Qué propone el modelo europeo

La Agencia Espacial Europea funciona como referencia porque permite coordinar inversiones, conocimientos y recursos de diferentes países. Su estructura también contempla la participación de empresas privadas y emprendimientos tecnológicos, un aspecto que los impulsores consideran central para fortalecer el sector latinoamericano.

Durante el encuentro, el experto alemán Kai-Uwe Schrogl, asesor de la ESA y exdirector de Estrategia del organismo, presentará la experiencia europea y los mecanismos de cooperación internacional.

La discusión también contempla los cambios que atraviesa la industria espacial con el desarrollo del denominado New Space: un paradigma marcado por la miniaturización de tecnologías, la reducción de costos y la aparición de nuevos actores, entre ellos universidades y startups.

En ese escenario, las instituciones académicas pueden asumir un papel cada vez más importante en la formación de profesionales, la investigación y el desarrollo de pequeños satélites y vehículos de exploración.

INVAP y la apuesta por una cooperación regional

La apertura del encuentro contó con la participación de Darío Giussi, CEO de INVAP; Josefina Pérès, directora técnica y ejecutiva de la CONAE; Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta; y Nadia Aguado, de la Fundación Konrad Adenauer.

Durante su intervención, Pérès destacó la importancia de trabajar de manera conjunta frente a desafíos que comparten los países de la región, como el monitoreo de los mares y el clima. También planteó que la cooperación espacial representa una oportunidad para que América Latina tenga mayor participación en proyectos internacionales de exploración.

La agenda incluye paneles sobre el rol de las universidades y las empresas en el ecosistema espacial. Participan especialistas de distintos países, entre ellos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y compañías del sector tecnológico.

Para los impulsores de la propuesta, el contexto internacional refuerza la necesidad de avanzar en una estrategia común. Estados Unidos, China y Europa concentran buena parte del protagonismo en el desarrollo espacial, mientras que América Latina busca fortalecer sus capacidades para no quedar limitada al papel de consumidora de tecnologías producidas en otras regiones.

El encuentro en Bariloche apunta a transformar experiencias nacionales en una agenda compartida. Por ahora, el objetivo es construir una red de cooperación que permita avanzar hacia proyectos conjuntos y establecer las bases de una posible estructura espacial latinoamericana.