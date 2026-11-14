Causa Vialidad: Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos de los hijos de Cristina Kirchner y de Hotesur y Los Sauces contra el decomiso.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, junto con las sociedades Hotesur y Los Sauces, para intentar frenar medidas vinculadas con el decomiso de bienes en la causa Vialidad. La decisión impide que esos planteos lleguen a la Corte Suprema por esta vía.

El fallo fue dictado por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados consideraron que los recurrentes no demostraron que la resolución cuestionada fuera definitiva ni que les provocara un perjuicio irreparable que justificara la intervención del máximo tribunal.

La discusión se desarrolla en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Kirchner, que quedó firme el 10 de junio de 2025. La expresidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El monto actualizado del decomiso dispuesto en la causa asciende a $684.990 millones.

Qué reclamaban Máximo y Florencia Kirchner

Los hijos de la expresidenta habían solicitado que se suspendiera el incidente de ejecución y las medidas cautelares sobre sus bienes hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente relacionada con el decomiso.

En sus presentaciones, argumentaron que las medidas podían afectar el patrimonio de personas que no habían sido condenadas en la causa. También cuestionaron que no se les concediera una suspensión similar a la dispuesta en otro expediente civil iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, Hotesur y Los Sauces buscaron intervenir en el procedimiento para ejercer la defensa de sus bienes. Ambas sociedades tienen 13 inmuebles embargados por orden del Tribunal Oral Federal N° 2, que lleva adelante la ejecución patrimonial de la sentencia.

Por qué Casación rechazó los planteos

El conflicto se había originado luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 resolviera, el 26 de agosto, diferir la participación de las sociedades hasta el momento en que se analizara el requerimiento fiscal de decomiso sobre sus propiedades.

Máximo y Florencia Kirchner y las empresas presentaron entonces recursos de reposición. Tras el rechazo de esos planteos, acudieron a Casación, que el 8 de octubre ya había declarado inadmisibles los recursos al considerar que la resolución del tribunal oral no era definitiva y que los pedidos podían reiterarse en la etapa procesal correspondiente.

Después de ese primer revés, presentaron recursos extraordinarios federales para intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema. Denunciaron arbitrariedad y sostuvieron que se habían vulnerado garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, la defensa en juicio y el derecho de propiedad.

También solicitaron una medida cautelar para detener la ejecución del decomiso sobre sus bienes mientras se resolvía la controversia.

Sin embargo, Casación concluyó que no estaban dadas las condiciones para habilitar la instancia extraordinaria. Además de no encontrar acreditado un perjuicio irreparable, señaló que los recurrentes no demostraron una relación directa entre las garantías constitucionales invocadas y la decisión cuestionada, ni la existencia de defectos graves o de una situación de gravedad institucional.

El rechazo mantiene en marcha el trámite de ejecución patrimonial ante el tribunal oral, mientras continúa pendiente la discusión sobre los bienes alcanzados por el decomiso en la causa Vialidad.