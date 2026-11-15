La histórica marca de galletitas que atravesó una crisis financiera y ahora tiene nuevos dueños

Tía Maruca pasará a manos de Molinos Río de la Plata tras un acuerdo de compra. La marca argentina llegó a concentrar el 5% del mercado nacional.

La histórica marca de galletitas Tía Maruca tendrá un nuevo propietario en Argentina y algunos países de la región. Molinos Río de la Plata acordó la adquisición del negocio, en una operación que se produce después de varios años de dificultades financieras y un proceso de reorganización de la compañía.

El acuerdo todavía está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones. Una vez concretado, permitirá a Molinos ampliar su presencia en el competitivo mercado de las galletitas.

Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su reconocimiento con productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos. Su propuesta de precios accesibles le permitió ganar espacio en las góndolas y convertirse en una marca conocida por los consumidores argentinos.

Durante sus períodos de mayor expansión, llegó a concentrar cerca del 5% del mercado nacional de galletitas.

La crisis financiera y los cambios de control de Tía Maruca

El recorrido de la empresa también estuvo marcado por dificultades económicas. En 2019 atravesó un concurso preventivo y posteriormente inició un proceso de reorganización para intentar recuperar su actividad.

En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la firma, con el objetivo de revitalizar la marca y reposicionarla dentro de la industria.

Ahora, ese proceso desemboca en una nueva etapa con Molinos Río de la Plata como futuro propietario. Desde la parte vendedora señalaron que consideran cumplido el objetivo de recuperar el posicionamiento de Tía Maruca entre las principales marcas de galletitas del país.

Qué busca Molinos con la adquisición

La operación representa una apuesta por una marca con trayectoria y reconocimiento, que le permitirá a Molinos fortalecer su participación en una categoría donde compite con empresas de gran presencia, como Arcor y Mondelez.

La compra se suma a la reciente incorporación del complejo industrial de Banda del Río Salí, en Tucumán, que también forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el negocio de galletas.

El CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, destacó el valor de la marca y aseguró que buscarán preservar su identidad y potenciarla a través de las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas del grupo.

Con Tía Maruca, Molinos suma otro nombre reconocido a un catálogo que incluye Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña.

La operación abre un nuevo capítulo para una marca que supo alcanzar una participación significativa en el mercado argentino y que ahora buscará recuperar impulso bajo la estructura de uno de los principales grupos alimenticios del país.