Aguinaldo de diciembre para jubilados: las fechas de cobro y cómo se calcula

ANSES pagará el medio aguinaldo a jubilados y pensionados junto con los haberes de diciembre de 2026. El cronograma comenzará el 9 y se extenderá hasta el 23.

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán la segunda cuota del aguinaldo junto con sus haberes de diciembre de 2026. El calendario comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el miércoles 23, con fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

La liquidación incluirá el haber mensual, el medio aguinaldo y el aumento previsional correspondiente a diciembre, que se calcula mediante la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

El cronograma contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), a quienes perciben la jubilación mínima y a los beneficiarios que cobran montos superiores.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre.

En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo se realiza sobre el haber previsional correspondiente. Los bonos extraordinarios que puedan abonarse por separado no se incorporan a la base de cálculo.

De esta manera, el importe que recibirá cada beneficiario dependerá de sus ingresos previsionales durante ese período.

Calendario de pagos de ANSES para diciembre de 2026

El cronograma establece fechas diferentes según la prestación y la terminación del documento.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Qué deben tener en cuenta los jubilados

Los beneficiarios recibirán el aguinaldo junto con la liquidación mensual, sin necesidad de realizar un trámite adicional para acceder al pago.

Los recibos podrán consultarse a través de los canales digitales de ANSES. Allí cada titular podrá verificar los conceptos liquidados y el monto correspondiente al haber, el aumento y la segunda cuota del SAC.

La acreditación anticipada al cierre del año permitirá que jubilados y pensionados cuenten con el ingreso adicional antes de las fiestas, en un mes en el que también se aplica la actualización mensual de los haberes.