Más de un millón de jóvenes participaron de la vigilia del papa León XIV en Palermo

Más de 1,3 millones de personas participaron de la vigilia del papa León XIV en Palermo, donde habló sobre la esperanza, la frustración y el trabajo.

Más de 1,3 millones de personas participaron este martes de la vigilia encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante una multitud de jóvenes llegados desde distintos puntos del país, el Pontífice compartió dos reflexiones sobre la frustración frente a los límites, el compromiso con los más vulnerables y la posibilidad de integrar la fe con las actividades de todos los días.

El encuentro comenzó después de una jornada que incluyó el paso del Papa por Córdoba. Sin embargo, desde varias horas antes del horario previsto para el inicio, a las 20.15, el predio ya estaba colmado. Mientras esperaban, los asistentes disfrutaron de la música de Valentino Merlo y de otros artistas que formaron parte de la programación.

Al llegar, León XIV recorrió el lugar en papamóvil, saludó a los fieles y bendijo a varios bebés antes de subir al escenario. Fue su segundo encuentro en el Monumento de los Españoles, donde el lunes había celebrado una misa.

El mensaje del Papa sobre la frustración y los límites

La bienvenida estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien destacó la presencia de jóvenes que viajaron desde distintos rincones de la Argentina para compartir sus experiencias, preocupaciones y esperanzas.

Durante su discurso, hizo referencia a las dificultades que atraviesan muchos de ellos, como la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de trabajo. También valoró el compromiso de quienes participan en tareas solidarias y acompañan a personas en situación de calle o que atraviesan momentos difíciles.

Después llegó el momento de escuchar a los jóvenes. Agustina fue una de las protagonistas y le preguntó al Pontífice cómo afrontar la frustración cuando los esfuerzos por acompañar a las personas más vulnerables parecen no alcanzar.

León XIV reconoció que esas situaciones pueden resultar difíciles, pero pidió no perder la esperanza. Para responder, recordó una frase de San Ignacio de Loyola: actuar como si todo dependiera de uno mismo, aunque en realidad todo dependa de Dios.

“Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”, expresó el Papa, al alentar a sumar esfuerzos y sostener el compromiso incluso cuando los resultados no son inmediatos.

También recurrió a una imagen del Evangelio para explicar que no siempre es posible ver los frutos de lo que se siembra, aunque eso no significa que el esfuerzo haya sido en vano. Cerró su respuesta con una frase de Santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo”.

“No tenemos que vivir dos vidas”: la reflexión sobre el trabajo

La segunda pregunta estuvo a cargo de Franco, quien planteó cómo compatibilizar el amor y la fe que experimenta en la parroquia y en su hogar con las responsabilidades laborales y las exigencias de la vida cotidiana.

La respuesta de León XIV apuntó a que no existe una separación entre la vida espiritual y las actividades diarias. Como ejemplo, recordó los años que Jesús pasó en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar.

“No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, sostuvo.

En esa línea, invitó a vivir el estudio, el trabajo y los vínculos personales desde el amor, entendiendo que también pueden convertirse en una forma de oración y en un camino de santidad.

El Pontífice también propuso llevar esas experiencias a cada celebración de la Eucaristía y regresar luego a las obligaciones cotidianas con alegría, reconociendo la presencia de Jesús en cada ámbito de la vida.

Los artistas que participaron de la vigilia

La jornada también tuvo una importante presencia musical. La programación incluyó las actuaciones de Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, además de Banuev, Tati Domínguez, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

El encuentro en Palermo reunió a jóvenes de distintas provincias y combinó música, testimonios y mensajes religiosos. En el centro de la vigilia quedaron las palabras de León XIV, que llamó a sostener la esperanza ante las dificultades y a encontrar en las responsabilidades cotidianas una forma concreta de vivir la fe.