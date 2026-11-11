Condenaron a Fred Machado, el financista de Espert: qué pasará con los US$200.000

Fred Machado recibió seis años de prisión en Texas por lavado de dinero y fraude. Su vínculo con José Luis Espert también está bajo investigación en Argentina.

Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario argentino que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude electrónico. La sentencia fue dictada por un juez federal de Texas, luego de que aceptara el acuerdo de culpabilidad negociado entre el acusado y la fiscalía.

El juez Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, estableció una pena de 72 meses por cada uno de los delitos, que deberán cumplirse de manera simultánea. Una vez que recupere la libertad, Machado tendrá otros tres años de supervisión judicial.

La resolución también incluyó una multa y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo. En tanto, el monto que deberá restituir a las víctimas será definido en una audiencia prevista para el 17 de febrero de 2027.

Aunque el empresario continuará detenido en una cárcel estadounidense, su entorno espera que pueda recuperar la libertad antes de lo previsto. Sus allegados sostienen que se le computará el tiempo que permaneció detenido en Argentina, desde abril de 2021 hasta su extradición a Estados Unidos, en noviembre de 2025. De concretarse ese cálculo, podría descontar alrededor de cuatro años y medio de la condena.

De una acusación por narcotráfico a la condena por fraude

La sentencia marca el cierre de un proceso judicial que tuvo un cambio importante en mayo de este año, cuando Machado se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico.

A cambio de ese acuerdo, la fiscalía estadounidense retiró el cargo por narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020 y que contemplaba una pena mínima de diez años de prisión.

La investigación determinó que Machado captaba dinero de inversores mediante operaciones vinculadas con aviones que no estaban a la venta o que pertenecían a terceros. Para llevar adelante esas maniobras utilizaba distintas compañías, entre ellas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida.

Uno de los movimientos investigados involucró un depósito de cinco millones de dólares por una aeronave de Air India. De ese monto, 550.000 dólares terminaron en cuentas vinculadas al empresario.

Los investigadores también estimaron que Machado obtuvo beneficios por unos 75 millones de dólares a través de la contabilidad clandestina de un fideicomiso que compartía con Debra Lynn Mercer-Erwin, quien fue condenada a 16 años de prisión en la misma causa. El fraude total investigado rondaría los 350 millones de dólares.

El vínculo con Espert y los US$200.000

La condena en Estados Unidos también vuelve a poner el foco sobre la relación financiera entre Machado y José Luis Espert. En el expediente estadounidense figura una transferencia de 200.000 dólares al economista, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America.

El movimiento aparece asociado a la matrícula N28FM, correspondiente al avión que Machado utilizaba durante sus viajes a la Argentina. El pago también quedó registrado en la contabilidad del fideicomiso investigado en Texas.

Machado había sido uno de los principales aportantes de la campaña presidencial de Espert, quien en 2019 compitió por el Frente Despertar. El vínculo entre ambos incluyó el préstamo de un avión King Air, una camioneta Jeep Cherokee y aportes económicos.

El economista sostuvo que los 200.000 dólares correspondían a un anticipo por una consultoría de un millón de dólares para la minera guatemalteca Minas del Pueblo. Según su explicación, el trabajo no llegó a concretarse debido a la pandemia.

Sin embargo, el dinero ingresó en una cuenta a nombre de Espert en el banco Morgan Stanley y quedó bajo análisis judicial en Argentina.

Espert está procesado por lavado de activos

La causa también avanzó en los tribunales argentinos. El 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a Espert por lavado de activos, dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país.

En su resolución, el magistrado consideró que el contrato presentado para justificar el pago de la consultoría con la minera guatemalteca habría sido simulado. Espert apeló la decisión y niega haber cometido un delito.

La condena de Machado en Estados Unidos agrega un nuevo capítulo a una investigación que tiene repercusiones políticas y judiciales en la Argentina. Mientras el empresario ya recibió una pena por las maniobras financieras investigadas en Texas, la situación de Espert continúa bajo análisis de la Justicia de San Isidro.