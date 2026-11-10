Harán fondos de ojo gratuitos para personas con diabetes: cuándo y dónde atenderán

El Consejo Argentino de Oftalmología realizará el 13 de noviembre una campaña gratuita para detectar retinopatía diabética en 127 centros de salud del país.

El viernes 13 de noviembre se realizará en todo el país una nueva edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, una iniciativa que ofrecerá controles oftalmológicos gratuitos para personas con diabetes. La jornada tendrá atención en 127 hospitales y centros médicos, donde se realizarán estudios para detectar o descartar lesiones en la retina.

La actividad es organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y llegará a su 26ª edición. Durante ese día, médicos oftalmólogos atenderán a los pacientes por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno previo y sin costo.

El objetivo es detectar a tiempo la retinopatía diabética, una complicación que puede provocar una pérdida progresiva de la visión e incluso derivar en ceguera si no se diagnostica y trata adecuadamente.

Cómo será el control gratuito

El examen consiste en un fondo de ojo, un procedimiento rápido e indoloro que permite observar la retina, la mácula y el nervio óptico. Para realizarlo, el profesional aplica gotas que dilatan las pupilas y facilitan la revisión de las estructuras internas del ojo.

Una vez finalizado el estudio, el oftalmólogo informa al paciente sobre el estado de su salud visual y, si detecta alguna alteración, indica los pasos a seguir y la necesidad de realizar otros estudios o iniciar un tratamiento.

La campaña contará con la coordinación del doctor Guillermo Iribarren. La nómina completa de hospitales y centros médicos participantes, junto con sus datos de atención, puede consultarse en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2026.

Como las gotas utilizadas provocan visión borrosa durante aproximadamente una hora, se recomienda no conducir vehículos después del examen. También se aconseja que los adultos mayores y las personas con dificultades de movilidad concurran acompañados.

Qué es la retinopatía diabética y por qué puede avanzar sin síntomas

La retinopatía diabética es una complicación que afecta los pequeños vasos sanguíneos de la retina debido a la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa en sangre. El deterioro de esos vasos puede disminuir la visión o provocar imágenes distorsionadas.

Uno de los principales riesgos es que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas. Por eso, una persona con diabetes puede tener lesiones en la retina sin advertir cambios en su capacidad visual.

Las probabilidades de desarrollar esta complicación aumentan con el tiempo de evolución de la diabetes y con un control inadecuado de la glucemia. Si no se detecta a tiempo, el daño puede volverse grave y comprometer la visión de manera permanente.

Casi 50.000 personas ya fueron atendidas desde el inicio de la campaña

La iniciativa se realiza anualmente desde 1999. Según los datos difundidos por el Consejo Argentino de Oftalmología, desde su puesta en marcha se atendió de manera gratuita a casi 50.000 pacientes con diabetes.

De ese total, el 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética, mientras que el 9% tenía formas avanzadas de la enfermedad y fue derivado para recibir tratamiento. Además, se detectaron casos de ceguera vinculada con la diabetes en el 1% de las personas examinadas.

En Argentina se estima que alrededor de cuatro millones de personas tienen diabetes, aunque una parte importante no conoce su diagnóstico. La enfermedad puede desarrollarse de manera silenciosa y sus complicaciones no siempre generan señales tempranas.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan que las personas con diabetes realicen un control oftalmológico con fondo de ojo al menos una vez por año. La campaña del 13 de noviembre busca facilitar ese acceso y detectar a tiempo una complicación que, con seguimiento médico, puede prevenirse o tratarse antes de que provoque daños irreversibles.