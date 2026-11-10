Aguinaldo de diciembre: cuánto te corresponde cobrar y hasta cuándo pueden pagarlo

El aguinaldo de diciembre 2026 se calcula según el mejor sueldo del semestre. Conocé cómo hacer la cuenta y cuál es el plazo legal para cobrarlo.

La segunda cuota del aguinaldo de 2026 comenzará a pagarse en diciembre a trabajadores registrados, empleados públicos, personal de casas particulares y jubilados y pensionados. El monto dependerá del salario más alto percibido entre julio y diciembre, mientras que la fecha límite para que los empleadores realicen el depósito será el 24 de diciembre, con el plazo de gracia previsto por la legislación.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre correspondiente.

El pago es una obligación legal para los empleadores y debe liquidarse de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo. No puede ser reemplazado por otros beneficios ni compensaciones.

Quiénes cobran el aguinaldo

Tienen derecho a recibir el SAC los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como de la administración pública. También están incluidos los empleados de casas particulares y los trabajadores rurales.

En el sistema previsional, el medio aguinaldo alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

En cambio, quienes trabajan de manera independiente, como monotributistas y autónomos, no cobran aguinaldo, ya que no tienen una relación laboral de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

Para conocer cuánto corresponde cobrar, hay que identificar el salario mensual más alto devengado entre julio y diciembre de 2026. Sobre ese importe se calcula el 50%.

En la liquidación se consideran el sueldo básico y otros conceptos remunerativos, como horas extras y comisiones, cuando corresponda. Por ejemplo, si el mejor salario del semestre fue de $1.800.000, el aguinaldo bruto será de $900.000.

Quienes no hayan trabajado durante los seis meses completos también tienen derecho a cobrarlo, aunque en forma proporcional al tiempo trabajado. Para calcularlo, se divide el mejor sueldo mensual por 12 y se multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados. También puede realizarse la cuenta según los días efectivamente trabajados.

El SAC tiene carácter remunerativo y está sujeto a los descuentos legales correspondientes. Por eso, el importe que finalmente se acredita en la cuenta puede ser menor al monto bruto calculado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre

La segunda cuota del aguinaldo debe abonarse, por ley, hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, la normativa contempla un plazo de gracia de cuatro días hábiles, por lo que los empleadores podrán realizar el pago hasta el jueves 24 de diciembre de 2026.

Si el depósito no se concreta dentro del plazo legal, el empleador incurre en mora. En ese escenario, el trabajador puede reclamar el pago mediante una intimación formal, por ejemplo, a través de un telegrama laboral gratuito del Correo Argentino.

En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, la segunda cuota se acredita junto con los haberes de diciembre. El organismo realiza los depósitos de acuerdo con el calendario de pagos, sin necesidad de que los beneficiarios realicen un trámite adicional.