El INDEC revela este jueves cuánto aumentaron los precios en octubre

Los precios de alimentos y bebidas mostraron variaciones moderadas en la primera semana de noviembre. Las consultoras anticipan una inflación cercana al 2%.

Los precios de los alimentos y bebidas mostraron señales de desaceleración durante la primera semana de noviembre, según los relevamientos de distintas consultoras privadas. Aunque las mediciones registraron resultados diferentes, los indicadores de las últimas cuatro semanas se ubicaron cerca del 2%, mientras el Gobierno espera el dato oficial de inflación de octubre que publicará el INDEC este jueves.

Uno de los factores que incidió en el comportamiento de los precios fue el Cyber Monday, cuyos descuentos tuvieron impacto en algunos productos y contribuyeron a moderar las variaciones semanales. Sin embargo, otros rubros, como las carnes, los lácteos y los combustibles, mantuvieron presión sobre el nivel general.

Qué pasó con los precios de los alimentos en noviembre

La consultora LCG registró una caída del 0,2% en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes. El resultado interrumpió una secuencia de ocho semanas consecutivas de aumentos en ese rubro.

Según el relevamiento, las bajas en bebidas, panificados y verduras explicaron buena parte de la variación negativa. La firma señaló que las promociones del Cyber Monday también influyeron en el comportamiento de los precios.

Con ese resultado, el promedio de inflación de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 2%, lo que representó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Analytica, en cambio, midió un aumento semanal del 0,5% en alimentos y bebidas. Su relevamiento ubicó la variación acumulada de las últimas cuatro semanas en el 2,3%.

Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron las verduras, con una suba del 5,9% en cuatro semanas, y el segmento de pan y cereales, con un aumento del 3,4%. En tanto, aguas, gaseosas y jugos, al igual que pescados y mariscos, registraron variaciones del 1,1%.

Por su parte, la consultora FMyA informó un incremento del 0,6% durante la primera semana de noviembre, luego de haber registrado una variación del 0% hacia el cierre de octubre.

Combustibles, carne y tarifas: los factores que presionan sobre la inflación

Más allá de la moderación observada en algunos alimentos, las consultoras advirtieron sobre otros componentes que podrían impulsar los precios durante los próximos meses.

FMyA señaló que los combustibles tuvieron una incidencia en su medición, luego de que la nafta registrara un aumento del 2,5%. También identificó posibles presiones provenientes de las frutas y verduras, el comportamiento estacional de la carne y una eventual suba del petróleo Brent.

La firma proyectó que la inflación mensual no bajaría del 1,9% entre octubre y diciembre, aunque advirtió que el resultado dependerá de la evolución de esos factores.

El Banco Central también había señalado en su último informe de política monetaria que durante el cuarto trimestre podían aparecer presiones transitorias sobre los precios. Entre ellas mencionó la estacionalidad de la carne vacuna, que suele registrar aumentos importantes entre noviembre y diciembre, y los ajustes en algunos servicios regulados.

En relación con la carne, la autoridad monetaria estimó que las subas podrían ser inferiores a las registradas entre fines de 2025 y comienzos de 2026. También advirtió sobre el impacto de los cambios en los subsidios al gas por red, que podrían trasladarse temporalmente a las tarifas.

Qué esperan las consultoras para la inflación de octubre

La atención está puesta ahora en el informe que difundirá el INDEC este jueves, con el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre.

Los pronósticos privados ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de septiembre. El dato permitirá determinar si la desaceleración observada en meses anteriores logró sostenerse o si las presiones sobre determinados rubros comenzaron a trasladarse al índice general.

Por ahora, los relevamientos de noviembre muestran que algunos alimentos moderaron sus aumentos, pero la evolución de los combustibles, las tarifas y la carne seguirá siendo determinante para el comportamiento de los precios en el cierre del año.