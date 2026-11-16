Más de 113.000 personas se sumaron a la lista de morosos en un solo mes

La cantidad de argentinos con deudas en situación irregular llegó a 6,07 millones en septiembre de 2026, un 83,3% más que en febrero de 2024.

Más de seis millones de personas tenían deudas en situación irregular en Argentina durante septiembre de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en registros de la Central de Deudores del Banco Central. En apenas un mes se incorporaron 113.365 nuevos morosos y, desde febrero de 2024, el incremento acumulado llegó al 83,3%.

El relevamiento contabilizó 6.076.257 personas con problemas para cumplir sus obligaciones financieras. En comparación con febrero de 2024, se sumaron alrededor de 2,76 millones de deudores en situación irregular, mientras que la cantidad total de personas con acceso al crédito creció apenas un 10,5%.

Uno de los datos más preocupantes del informe está relacionado con el nivel de deterioro de esas deudas. De acuerdo con el procesamiento realizado por CEPA, 4.132.254 personas estaban clasificadas en situación 5, correspondiente a la categoría denominada “irrecuperable”. Ese grupo representa aproximadamente el 68% del total de quienes registraban atrasos.

La clasificación del Banco Central también contempla otras categorías de riesgo. Cerca de 1,30 millones de personas figuraban en situación 4, considerada de alto riesgo, mientras que casi 640.000 estaban en situación 3. En el caso de la categoría 5, el organismo contempla, entre otros factores, atrasos superiores a un año. La denominación refiere al deterioro de la calidad crediticia y no significa que la deuda haya sido cancelada o perdonada.

La morosidad también crece fuera de los bancos

Los datos muestran que las dificultades para pagar no se limitan al sistema bancario tradicional. Según CEPA, 2,93 millones de personas tenían atrasos exclusivamente con proveedores no financieros, como billeteras virtuales, financieras y comercios que ofrecen financiación.

A su vez, 1,70 millones registraban deudas irregulares únicamente con bancos, mientras que otros 1,45 millones tenían compromisos impagos en ambos segmentos.

El informe estimó que, durante septiembre, la irregularidad alcanzó al 12,2% del crédito bancario destinado a las familias y al 34,6% de los préstamos otorgados por proveedores no financieros. Al considerar ambos circuitos, calculó que el 15,4% del saldo financiado se encontraba en situación irregular.

Estos porcentajes representan la proporción del dinero prestado que presenta problemas de pago y no la cantidad de personas endeudadas.

Qué muestran los datos del Banco Central

El último Informe sobre Bancos disponible del BCRA, correspondiente a agosto, también reflejó un elevado nivel de incumplimiento en los préstamos a las familias. En ese período, la irregularidad de las financiaciones llegó al 12,81%, aunque registró una baja de 0,13 puntos porcentuales frente a julio.

El organismo explicó que parte de esa reducción estuvo relacionada con el traslado de créditos problemáticos a partidas fuera de balance. Por ese motivo, la variación del indicador no necesariamente representa una mejora efectiva en la capacidad de pago de los hogares.

El deterioro también aparece en la evolución de los ingresos y el acceso al financiamiento. Según los cálculos de CEPA, el salario real de los trabajadores registrados cayó un 7% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, mientras que el crédito al consumo acumuló una contracción real del 9,4% durante los primeros diez meses de este año.

Los registros del Banco Central correspondientes a agosto mostraron, además, una caída real mensual del 1% en la financiación con tarjetas de crédito y del 0,5% en los préstamos personales.

El escenario combina así un mayor número de familias con dificultades para cumplir sus compromisos, ingresos que perdieron poder adquisitivo y un acceso más limitado al financiamiento. Para los hogares que dependen del crédito para cubrir gastos cotidianos, la acumulación de cuotas y atrasos puede derivar en la búsqueda de alternativas de financiación con costos más elevados.