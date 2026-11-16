Alerta por la crecida del Paraná: hay familias evacuadas y preocupación en Rosario

El río Paraná superó la cota de evacuación en Santa Fe y alcanzó los 4,76 metros en Rosario. Hay familias trasladadas y operativos preventivos en zonas costeras.

La crecida del río Paraná encendió las alarmas en Santa Fe, donde el nivel del agua superó este domingo la marca de evacuación, mientras que en Rosario continúa en ascenso y se acerca a valores que podrían activar nuevos niveles de alerta. La situación ya obligó a trasladar familias en sectores costeros y mantiene en marcha distintos operativos de prevención.

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el hidrómetro del puerto de Santa Fe marcó 5,72 metros a las 8 de este domingo, dos centímetros por encima de la cota de evacuación, establecida en 5,70 metros. El nivel de alerta para esa estación es de 5,30 metros.

La situación más comprometida se registra en las zonas ribereñas y en sectores ubicados fuera de los anillos de defensa, donde el avance del agua aumenta el riesgo para viviendas, caminos y servicios.

Familias evacuadas y operativos en las zonas costeras de Santa Fe

Uno de los puntos que concentra mayor atención es La Vuelta del Paraguayo. Allí se realizan traslados preventivos hacia el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, donde el último reporte contabilizó 217 personas alojadas, pertenecientes a 66 familias. Entre ellas hay 94 menores de edad.

En Colastiné Sur también se desarrollan tareas para preparar módulos destinados a recibir a vecinos que necesiten abandonar sus viviendas.

Además, equipos municipales y del Ejército recorren sectores afectados y distribuyen provisiones y materiales por vía fluvial para asistir a las personas que todavía permanecen en sus hogares.

El monitoreo también alcanza a Los Alisos, Alto Verde, el paraje La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

La última vez que el río Paraná había superado los 5,70 metros en la capital santafesina fue durante la crecida de 2016. Alcanzar la cota de evacuación implica que el agua puede comprometer sectores habitados y generar condiciones de riesgo para quienes viven en las áreas más bajas.

Rosario: el Paraná llegó a 4,76 metros y esperan nuevos aumentos

En Rosario, el nivel del río también muestra una tendencia ascendente. Este domingo alcanzó los 4,76 metros, por encima de las estimaciones iniciales que ubicaban la altura en torno a los 4,60 metros durante la semana del 17 de noviembre.

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) contemplan que el Paraná podría llegar a valores de entre 5,20 y 5,30 metros hacia la tercera semana y los últimos días de noviembre.

De cumplirse ese escenario, el río ingresaría en zona de alerta y quedaría próximo a la cota de evacuación establecida para el puerto rosarino. Sin embargo, las previsiones pueden modificarse según las lluvias y las condiciones hidrológicas de toda la cuenca.

La evolución del caudal genera especial atención en los sectores de la ribera, donde hay clubes, espacios recreativos, actividades comerciales y barrios cercanos al agua, como El Mangrullo.

El Niño y las lluvias detrás de la creciente

El avance del Paraná está relacionado con las precipitaciones acumuladas en distintos puntos de la región y la influencia del fenómeno climático El Niño. En ese contexto, varias estaciones de medición de la cuenca, entre ellas Barranqueras, La Paz, Goya y Reconquista, ya alcanzaron sus respectivas cotas de evacuación.

En Rosario, los clubes de la costa comenzaron a implementar medidas preventivas ante el aumento del caudal. La creciente también acelera las corrientes y arrastra elementos como troncos, ramas y camalotes, además de cubrir obstáculos que habitualmente permanecen a la vista.

Desde la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil municipal mantienen un seguimiento permanente de la altura del río y de las condiciones de la cuenca.

El titular del área, Gonzalo Ratner, advirtió que los niveles elevados del Paraná pueden dificultar el escurrimiento del agua cuando se producen lluvias intensas. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de sectores como El Mangrullo, donde el sistema de drenaje puede verse comprometido.

La evolución de la crecida seguirá dependiendo de las condiciones climáticas y de los aportes de agua que reciba el río en los próximos días. Mientras Santa Fe ya enfrenta niveles superiores a la cota de evacuación, Rosario permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de que el Paraná continúe avanzando sobre la costa.