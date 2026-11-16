Caputo explicó por qué no llegaron los “mejores 18 meses” de la economía

Luis Caputo atribuyó el incumplimiento de su pronóstico económico al contexto internacional y al temor del mercado ante un posible regreso del kirchnerismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las expectativas de crecimiento que había planteado meses atrás no se cumplieron en los tiempos previstos y explicó los motivos durante una entrevista radial. El funcionario atribuyó el resultado a la prolongación de un escenario internacional adverso y al temor de los mercados ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

La declaración se produjo este lunes 16 de noviembre, durante una conversación con Radio Mitre. En abril, Caputo había anticipado que la Argentina atravesaría “los mejores 18 meses” de su historia económica. Sin embargo, siete meses después admitió que la evolución de la actividad estuvo por debajo de lo que esperaba el Gobierno.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que el contexto externo tuvo un impacto mayor al previsto, especialmente por el aumento del precio del petróleo y de las tasas de interés internacionales.

“Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia”, sostuvo. Según explicó, el encarecimiento de la energía y las condiciones financieras globales afectaron las perspectivas de crecimiento de la Argentina y de otros países de la región.

El temor al regreso del kirchnerismo y la suba del riesgo país

Caputo también apuntó al escenario político interno como otro factor que, según su interpretación, condiciona las decisiones económicas. El ministro afirmó que existe preocupación entre inversores y empresas ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al Gobierno después de las elecciones presidenciales de 2027.

“También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo”, expresó. Además, reconoció que le llamó la atención la magnitud de esa percepción en el mercado.

El funcionario vinculó esa incertidumbre con la suba del riesgo país, que superó los 800 puntos básicos, y con las tasas de interés que reflejan las expectativas financieras para el período posterior a las próximas elecciones.

Como ejemplo, mencionó que existen créditos aprobados por unos 100.000 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que todavía no fueron utilizados por empresas. Según su explicación, parte de esa demora estaría relacionada con el temor a un cambio de rumbo político.

Caputo consideró que esa preocupación está exagerada, aunque admitió que las decisiones de los inversores responden a sus propias expectativas y no necesariamente a la evaluación del Gobierno.

Qué espera el Gobierno para 2027

A pesar de reconocer que el desempeño económico fue inferior al proyectado, el ministro se mostró optimista sobre el próximo año. Anticipó que la economía podría ingresar en una etapa de mayor estabilidad y sostuvo que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tendrán un papel importante.

En ese sentido, estimó que los desembolsos asociados a esos proyectos podrían pasar de unos 8.000 millones de dólares en 2026 a cerca de 15.000 millones durante 2027. También proyectó un monto similar para el año siguiente.

Sobre la inflación, Caputo destacó el registro del 2,2% correspondiente a octubre y afirmó que espera una desaceleración durante el próximo año. El funcionario defendió el rumbo económico y descartó que una expansión del gasto público sea una alternativa para impulsar la actividad, al considerar que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

También se refirió al mercado laboral y reconoció que el empleo formal cayó, aunque sostuvo que el empleo total aumentó desde diciembre de 2023. De acuerdo con los números que presentó, se incorporaron 465.000 puestos de trabajo, con un crecimiento del empleo no asalariado.

La apuesta electoral de Caputo

Durante la entrevista, el ministro también trasladó su optimismo al terreno político. Sostuvo que Javier Milei tiene posibilidades de conseguir la reelección en primera vuelta en 2027, incluso si la economía no alcanza los niveles de crecimiento que espera el oficialismo.

Caputo cuestionó la posibilidad de un regreso del kirchnerismo y defendió la continuidad del programa económico. También marcó diferencias entre la situación que recibió Milei en 2023 y la que había enfrentado Mauricio Macri al asumir en 2015.

Sus declaraciones llegaron después de que el propio ministro reconociera que las condiciones económicas no evolucionaron según el escenario que había anticipado en abril. Ahora, el Gobierno apuesta a que la estabilidad de precios, el ingreso de inversiones y una mejora de la actividad permitan fortalecer las expectativas de cara al año electoral.