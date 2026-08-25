¿En qué se fijan los argentinos antes de sacar un crédito? El dato que más pesa

Un informe de Focus Market reveló qué factores priorizan los argentinos al pedir un crédito y cuánto pesan la tasa, la cuota y el costo total.

A la hora de pedir un crédito, los argentinos miran principalmente cuánto terminarán pagando por el financiamiento. Un informe de Focus Market mostró que el costo total y la tasa de interés son, por amplio margen, los dos factores que más pesan al momento de elegir una alternativa de crédito.

Según el relevamiento, el 38,19% de los encuestados señaló que lo primero que analiza es el Costo Total del Crédito (CTC), mientras que el 28,92% se concentra en la tasa de interés. Entre ambos factores reúnen más del 67% de las respuestas.

Los resultados reflejan que, en un contexto donde el endeudamiento de los hogares requiere cada vez mayor atención, el consumidor prioriza conocer el verdadero costo de la operación antes que la facilidad o rapidez para obtenerla.

La cuota también importa, pero queda en segundo plano

Después del costo total y la tasa, aparece el valor de la cuota mensual, elegido por el 13,80% de los participantes.

Otro aspecto considerado relevante es la posibilidad de adelantar cuotas o cancelar el crédito antes del vencimiento, una alternativa priorizada por el 9,64%.

En cambio, otros elementos tienen bastante menos peso a la hora de tomar la decisión. La cantidad de cuotas fue mencionada por el 4,73%, los requisitos de acceso por el 3,02% y la rapidez de otorgamiento apenas por el 1,51%.

El resultado muestra una tendencia clara: para la mayoría, la pregunta central no es solamente si puede acceder al préstamo, sino cuánto le costará devolverlo.

El interés que se paga es el principal factor

Otro de los datos relevados por Focus Market profundiza esta tendencia. El 61,86% de los encuestados afirmó que lo más importante al elegir un crédito es pagar la menor cantidad posible de intereses.

En segundo lugar quedó la posibilidad de acceder a una cuota baja, con el 14,62%. Un 10,59% señaló que prioriza que el préstamo sea otorgado por una entidad de confianza.

Mucho más atrás aparecen quienes valoran tener pocas cuotas, con el 7,42%, mientras que apenas el 2,75% considera determinantes la rapidez de aprobación y la cantidad de requisitos.

En otras palabras, el costo financiero se impone claramente sobre la comodidad del trámite.

La capacidad de pago, una variable clave

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, analizar un crédito exclusivamente por la tasa o por el monto de la cuota puede llevar a una decisión equivocada.

El especialista planteó que antes de asumir una deuda es necesario observar qué porcentaje de los ingresos quedará comprometido, la estabilidad de esos ingresos, el plazo del financiamiento, si la tasa es fija o variable y la evolución esperada de la inflación y del costo de vida.

La cuestión, explicó, no debería limitarse a determinar si una persona puede pagar la cuota en el momento de contratar el crédito, sino si podrá sostenerla durante todo el período del financiamiento ante posibles cambios en sus ingresos o en las condiciones económicas.

El informe también pone el foco en la mora y en la necesidad de reducir el costo del financiamiento. Di Pace sostuvo que refinanciar o reestructurar las deudas no resulta suficiente si las tasas continúan en niveles elevados.

Según su análisis, una mejora sostenible requiere avanzar al mismo tiempo sobre la calidad del stock de deuda y sobre el costo de los nuevos créditos. De lo contrario, las cuotas pueden continuar presionando sobre los ingresos de los hogares, dificultar la recuperación del consumo y aumentar nuevamente el riesgo de incumplimiento.

Los datos de Focus Market muestran así que, antes de endeudarse, los argentinos están poniendo el foco principalmente en el precio que deberán pagar por ese crédito, por encima de la rapidez con la que puedan obtenerlo o de la cantidad de requisitos que les exijan.