Mendoza reglamentó una nueva Ley de Arbolado Público

Mendoza reglamentó la Ley 9702, que establece nuevas responsabilidades para municipios y Provincia y obliga a adaptar la planificación urbana a la protección del arbolado público.

Mendoza reglamentó la Ley 9702 de Arbolado Público, una normativa que incorpora cambios estructurales para fortalecer la protección y el manejo del patrimonio forestal de la provincia.

La nueva legislación establece que los municipios tendrán a su cargo el control directo del arbolado ubicado en calles, avenidas, plazas y otros espacios públicos dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La Provincia, en tanto, será responsable de supervisar el cumplimiento de criterios ambientales comunes y mantendrá bajo su órbita el control del arbolado situado en rutas, caminos, cauces de riego y otros espacios que correspondan a jurisdicciones provinciales o nacionales.

La normativa también introduce modificaciones en materia de planificación urbana. A partir de su reglamentación, los códigos de edificación deberán contemplar el crecimiento de las raíces y las copas de los árboles, priorizando su conservación.

Además, los proyectos de obras privadas que puedan afectar ejemplares existentes deberán ser coordinados previamente con las áreas de planeamiento correspondientes.

La medida adquiere especial relevancia luego de que, desde enero de 2025, la caída de árboles o ramas provocara al menos seis muertes en la provincia. El caso más reciente ocurrió a comienzos de agosto, cuando dos personas fallecieron luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se trasladaban.

En este contexto, la nueva normativa busca compatibilizar el crecimiento urbano con la conservación del arbolado, en una provincia donde fenómenos climáticos como el viento Zonda pueden generar situaciones de riesgo.

Mendoza también cuenta con reconocimiento internacional por su gestión del arbolado público. La provincia recibió el reconocimiento Tree Cities of the World, otorgado por Naciones Unidas.

Como parte del proceso de relevamiento, la plataforma digital “Mi Árbol” ya registra más de 500.000 ejemplares en seis departamentos del Gran Mendoza, con información sobre la especie y ubicación de cada árbol.

Los municipios que todavía no cuentan con un censo forestal tendrán un plazo de 90 días para registrar el patrimonio arbóreo de sus jurisdicciones y avanzar en la incorporación de la información al sistema.