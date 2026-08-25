Manuel Adorni pidió una prórroga para explicar su patrimonio ante la Justicia

Manuel Adorni pidió una prórroga para justificar su patrimonio ante la Justicia y acceder a documentación incorporada en la investigación.

Manuel Adorni pidió una prórroga para presentar ante la Justicia las explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en su patrimonio. La defensa del exjefe de Gabinete también solicitó que pueda acceder a documentación incorporada a la investigación y anticipó que quiere responder las preguntas formuladas por la Fiscalía.

Ahora será el juzgado el que deberá decidir si acepta el pedido de extensión del plazo. Según planteó la defensa, parte de la información que necesitan para elaborar la presentación surgió del análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una de las propiedades vinculadas al exfuncionario.

El acceso a esos archivos es considerado por los abogados de Adorni como un elemento necesario para poder responder algunos de los puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Las explicaciones que reclama la Fiscalía

La investigación está centrada en diferencias detectadas entre los ingresos declarados por Adorni y determinados gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales reconstruidos durante la pesquisa.

El informe técnico que antecedió al requerimiento permitió detectar una serie de inconsistencias que, según la Fiscalía, deben ser explicadas por el exfuncionario.

Entre los puntos sobre los que deberá responder aparecen el origen de dólares en efectivo declarados, operaciones vinculadas con préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá.

También se solicitaron precisiones sobre las obras realizadas en esa propiedad y el origen de los fondos utilizados para financiarlas.

Uno de los capítulos que tomó especial relevancia está relacionado con la remodelación de la vivienda. Según la investigación, Tabar declaró haber recibido 245.000 dólares por los trabajos realizados allí. La Fiscalía busca determinar el origen de ese dinero y conocer qué documentación existe para respaldar los pagos efectuados al contratista.

El teléfono del contratista, una pieza de la investigación

El celular de Tabar pasó a formar parte de la causa luego de que el contratista lo entregara voluntariamente a la Justicia. Sobre el dispositivo se realizó una extracción forense que incluyó conversaciones, llamadas y documentación relacionada con las obras.

La defensa de Adorni pretende acceder a parte de ese material antes de responder el requerimiento fiscal. La intención es contar con toda la información incorporada al expediente para poder contestar las preguntas y presentar la documentación que considere necesaria.

La investigación también contempla movimientos relacionados con otra propiedad ubicada en la calle Miró 550. En ese caso, se busca conocer el origen de los fondos utilizados para la compra y los pagos realizados por muebles.

A esto se suman interrogantes sobre ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, gastos en efectivo vinculados con viajes y educación y operaciones en las que habrían intervenido terceros para realizar determinadas compras y pagos.

Otro de los puntos analizados son las operaciones con criptomonedas. La Fiscalía pidió precisiones sobre la operatoria realizada por Adorni y, especialmente, sobre el origen del capital utilizado para comenzar a operar con criptoactivos.

En su declaración jurada correspondiente a 2025, el exfuncionario había informado ingresos vinculados con la venta de criptomonedas y declarado un patrimonio superior a $944 millones.

La presentación que prepara ahora la defensa será clave para determinar cómo responde Adorni a cada uno de los cuestionamientos planteados por la Fiscalía. Antes, el juzgado deberá resolver si le concede el tiempo adicional solicitado.