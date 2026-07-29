ANMAT autorizó nuevos medicamentos de venta libre: cuáles podrán comprarse sin receta

La ANMAT autorizó que diez principios activos puedan venderse sin receta en Argentina desde el 29 de julio, con límites en dosis y presentaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó que diez principios activos y asociaciones medicinales pasen a la categoría de venta libre en Argentina, aunque únicamente en determinadas presentaciones y concentraciones aprobadas por el organismo.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir desde el miércoles 29 de julio. El cambio permitirá que algunos medicamentos que hasta ahora requerían prescripción médica puedan adquirirse directamente en farmacias, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

La resolución no implica que todos los productos que contengan esos componentes puedan comercializarse sin receta, sino solamente aquellas formulaciones específicas incluidas en la normativa.

Los medicamentos alcanzados por la nueva disposición

Entre los principios activos que fueron incorporados al régimen de venta libre se encuentra la trimebutina maleato de 100 miligramos, en comprimidos o cápsulas de administración oral.

También fueron incluidos medicamentos con levocetirizina diclorhidrato y fexofenadina clorhidrato, utilizados principalmente en tratamientos vinculados a cuadros alérgicos, siempre dentro de las concentraciones y formas farmacéuticas autorizadas.

El listado aprobado por la ANMAT también contempla:

Dimenhidrinato 50 miligramos , utilizado para mareos.

, utilizado para mareos. Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato , en soluciones oftálmicas estériles.

, en soluciones oftálmicas estériles. Olopatadina clorhidrato , en determinadas soluciones oftálmicas.

, en determinadas soluciones oftálmicas. Carboximetilcisteína , en jarabe o solución oral al 5%.

, en jarabe o solución oral al 5%. Cloruro de aluminio hexahidratado al 20% , en loción tópica.

, en loción tópica. Una asociación con carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata .

. Ivermectina en loción tópica al 0,5%.

Desde el organismo regulador aclararon especialmente que la ivermectina solo fue habilitada para esa presentación dermatológica y que la medida no alcanza a comprimidos ni a otras formulaciones de administración oral.

Por qué la ANMAT tomó esta decisión

La autoridad sanitaria explicó que la modificación se realizó luego de evaluar el comportamiento de estos medicamentos durante los últimos años en el mercado argentino.

Según detalló el organismo, los productos permanecieron bajo la modalidad de venta bajo receta durante al menos cinco años y no registraron eventos adversos graves que modificaran de manera negativa la relación entre sus beneficios y sus posibles riesgos.

Para tomar la decisión, la ANMAT también analizó antecedentes de organismos reguladores internacionales y la información obtenida de los sistemas de farmacovigilancia nacionales e internacionales.

Qué ocurrirá con los medicamentos que ya están en farmacias

La disposición establece diferencias entre los productos que ya fueron distribuidos y los nuevos lotes que serán elaborados a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Los medicamentos liberados antes del 29 de julio podrán continuar comercializándose con sus envases, rótulos y prospectos actuales. En cambio, los nuevos lotes deberán incorporar las modificaciones correspondientes a la condición de venta libre.

Entre los cambios previstos para los nuevos envases se encuentra la incorporación de la leyenda que indique la nueva modalidad de comercialización, la adecuación de las dosis y duración del tratamiento autorizadas y un código QR que permitirá acceder al prospecto actualizado.

La ANMAT recordó que la venta libre no significa que cualquier medicamento con esos principios activos pueda adquirirse sin receta. La autorización está limitada exclusivamente a las concentraciones, vías de administración y presentaciones detalladas en la disposición oficial.