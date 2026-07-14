Licencias de conducir truchas en Neuquén: la ANSV ofrecio su colaboración a Neuquén

La Agencia Nacional de Seguridad Vial colaborará con el Centro Emisor de Licencias de Neuquén tras la investigación por presuntas licencias de conducir emitidas de manera irregular.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ofreció su auida en la investigación realizada por el Centro Emisor de Licencias (CEL) de la Municipalidad de Neuquén, en el marco de la investigación judicial por la presunta emisión irregular de Licencias Nacionales de Conduci

El organismo nacional informó que trabaja en conjunto con las autoridades municipales y la Justicia para colaborar con el esclarecimiento de los hechos y garantizar el normal funcionamiento del sistema de emisión de licencias apocrifas no realizadas por el Centro Emisor de Licencias.

En paralelo, agentes fiscalizadores trabajarán en conjunto con l Centro Emisor de Licencias para relevar información, revisar los procedimientos administrativos y reunir elementos que permitan determinar si existieron irregularidades en la emisión de carnets de conducir.

Según se informó, las tareas continuarán durante los próximos días.

Colaboración con el Municipio

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también puso a disposición del Municipio todos sus recursos técnicos y operativos con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Licencias de Conducir. En su caracter de denunciante e impulsora de la denuncia penal en curso aceptó la ayuda brindaba por la ANSV.

El organismo recordó que este tipo de controles forman parte de los controles periódicos que realiza en los 804 Centros Emisores de Licencias distribuidos en todo el país para verificar el cumplimiento de las normas de transparencia, legalidad y seguridad.

Circular con una licencia falsa es un delito

En el comunicado, la ANSV advirtió que utilizar una licencia de conducir apócrifa o adulterada constituye un delito y no una simple infracción de tránsito.

Las personas que sean detectadas con documentación falsa durante un control vial pueden enfrentar una causa penal por el uso de documento público falso, además de multas económicas y la retención inmediata del vehículo.

Asimismo, el organismo recordó que la Licencia Nacional de Conducir incorpora diversas medidas de seguridad que permiten verificar su autenticidad, entre ellas los datos personales completos del titular, un número de insumo único asignado por el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), tintas visibles bajo luz ultravioleta y un código de seguridad individual, herramientas que dificultan su falsificación y facilitan los controles.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras avanzan las auditorías para determinar el alcance de las presuntas irregularidades detectadas en el Centro Emisor de Licencias de Neuquén.