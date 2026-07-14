Inflación de junio: las consultoras anticipan un IPC por debajo del 2%

El INDEC difundirá este martes la inflación de junio. La mayoría de las consultoras proyecta un IPC de entre 1,8% y 1,9%, por debajo del 2%.

La expectativa está puesta en el dato que difundirá este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tras una inflación del 2,1% en mayo, la mayoría de las consultoras privadas coincide en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se ubicará por debajo del 2%, un nivel que no se registra desde agosto de 2025.

De confirmarse esa tendencia, sería la primera vez en diez meses que la inflación mensual comienza con “1”, un dato que el Gobierno considera clave para consolidar el proceso de desaceleración de los precios.

Las proyecciones del mercado

Las estimaciones privadas se concentran entre el 1,8% y el 1,9%. Solo uno de los relevamientos analizados mantiene una proyección del 2,1%.

Analytica proyectó una inflación del 1,8%, mientras que C&T, Equilibra y Eco Go coincidieron en un 1,9%. Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados estimó un 2,1%, convirtiéndose en la previsión más elevada entre las principales consultoras.

Los distintos informes atribuyen la desaceleración principalmente a un menor ritmo de aumento en los alimentos y bebidas, especialmente en carnes, aunque remarcan que algunos productos estacionales, como las verduras, y los precios regulados continuaron presionando al índice general.

Qué productos impulsaron las subas

Entre los rubros que registraron los mayores incrementos aparecen Educación, Salud, Vivienda y Bienes y Servicios Varios, además de algunos alimentos estacionales.

En cambio, varias consultoras destacaron la moderación en carnes, uno de los componentes de mayor peso dentro de la canasta del IPC. Incluso hubo registros de bajas en frutas y una desaceleración en otros alimentos básicos.

Los relevamientos también muestran que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— continuó descendiendo, un indicador que suele ser observado de cerca para medir la tendencia de fondo de los precios.

La expectativa del Gobierno

El presidente Javier Milei se mostró optimista sobre el dato que difundirá el INDEC y sostuvo que las estimaciones del mercado apuntan a una inflación cercana al 2% o incluso inferior.

Según afirmó, una nueva baja reforzaría la estrategia oficial de reducir la inflación mediante el equilibrio fiscal y el control de la emisión monetaria.

El resultado de junio será seguido de cerca por el Gobierno, los mercados y los analistas, ya que servirá como referencia para evaluar la evolución de la economía durante el segundo semestre y las expectativas de inflación para los próximos meses.