La mitad de los argentinos se percibe de clase baja y el 86% afirma que su salario pierde contra la inflación

Una encuesta nacional reveló que el 50,2% de los argentinos se considera de clase baja y que casi nueve de cada diez aseguran que sus ingresos no superan a la inflación.

La situación económica continúa golpeando el bolsillo de los argentinos y un nuevo relevamiento expuso el nivel de preocupación que atraviesa a gran parte de la población. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora correspondiente a junio, el 50,2% de los encuestados se considera de clase baja, mientras que el 86,1% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación.

El estudio, realizado entre el 15 y el 22 de junio sobre 1.297 casos de todo el país, muestra además que el deterioro del poder adquisitivo tiene un impacto directo en la economía cotidiana. Seis de cada diez personas aseguraron que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que solo un 13% afirmó llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

Un deterioro que se refleja en el bolsillo

La encuesta revela que la percepción de pertenecer a la clase baja dejó de ser una sensación aislada para convertirse en una realidad extendida. Apenas un 10,5% de los consultados se identifica con la clase alta, mientras que cerca de cuatro de cada diez se consideran parte de la clase media.

Ese diagnóstico encuentra respaldo en otros indicadores del informe. El 86,1% de los participantes manifestó que sus ingresos perdieron frente a la inflación, un porcentaje que prácticamente no mostró variaciones durante los últimos meses.

Incluso entre quienes apoyan al Gobierno nacional, siete de cada diez reconocieron que sus salarios quedaron rezagados respecto del aumento del costo de vida, mientras que entre los votantes opositores esa cifra supera el 96%.

Otro dato que refleja las dificultades económicas es la duración del ingreso mensual. El informe señala que el 61% de los argentinos no logra llegar con dinero disponible hasta el final del mes, una situación que se agrava entre quienes se consideran de clase baja.

También crece la desconfianza sobre la inflación

El relevamiento muestra además una fuerte diferencia entre la inflación percibida por la población y las cifras oficiales. El 68,8% de los consultados considera que el índice publicado por el INDEC no refleja el verdadero aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana.

En los sectores que se autoperciben como clase baja esa desconfianza es todavía mayor y ronda el 84%, según el estudio.

Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 55,1% cree que la situación económica aún puede empeorar, mientras que solo un 24% considera que el momento más difícil ya quedó atrás.

La imagen del Gobierno frente al escenario económico

Pese al malestar económico reflejado por la encuesta, el informe detectó una leve mejora en la evaluación del Gobierno nacional durante junio.

La desaprobación de la gestión de Javier Milei descendió desde el 61,2% registrado en mayo hasta el 56,6%, mientras que la aprobación pasó del 32,2% al 33,2%.

Los analistas de Zentrix sostienen que este comportamiento podría explicarse porque buena parte de la sociedad ya incorporó el ajuste económico como una realidad permanente y dejó de traducir automáticamente ese malestar en un mayor rechazo hacia el Gobierno.

El estudio también advierte que ninguna de las principales figuras políticas logra capitalizar plenamente ese descontento social, ya que la mayoría presenta balances de imagen negativos.

Más allá de la evolución política, el relevamiento deja un dato contundente: la pérdida del poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes y la percepción de deterioro económico siguen siendo las principales preocupaciones de los argentinos.