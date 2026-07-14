Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza para avanzar con la reforma del Banco Central

Javier Milei encabezó una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la estrategia legislativa y presentar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde presentó los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno prevé enviar próximamente al Congreso.

El encuentro se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como eje la coordinación de la estrategia parlamentaria del oficialismo para impulsar una reforma que, según sostuvo el mandatario, busca modificar el funcionamiento del Banco Central y garantizar que la entidad tenga como única misión preservar el valor de la moneda.

Los cambios que impulsa el Gobierno

Durante la reunión, Milei cuestionó el modelo de funcionamiento del Banco Central y afirmó que la reforma pretende dejar atrás un esquema que, según su visión, “lleva 91 años de estafa a los argentinos”. También manifestó que el proyecto busca revertir modificaciones incorporadas durante la reforma de la Carta Orgánica impulsada en la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.

Entre los principales puntos de la iniciativa figura el establecimiento de un mandato exclusivo para el Banco Central: preservar el valor de la moneda. Además, el proyecto propone prohibir que la entidad financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria y eliminar la posibilidad de emitir Letras Intransferibles del Tesoro.

La propuesta también contempla fortalecer el esquema institucional del organismo mediante cambios en su gobernanza. El Ejecutivo busca otorgar mayor estabilidad a las autoridades del Banco Central, elevando los requisitos para la remoción del presidente y de los integrantes del directorio.

Otro de los ejes apunta a restringir la distribución de utilidades de la entidad, permitiéndola únicamente en situaciones excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación. A su vez, se incorporan sanciones más severas para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central, de manera directa o indirecta, para financiar el déficit fiscal.

La estrategia legislativa del oficialismo

La reunión también sirvió para comenzar a delinear la estrategia parlamentaria con vistas al tratamiento del proyecto en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar consensos para avanzar con una de las reformas económicas consideradas prioritarias por la administración de Milei.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en una transformación estructural del Banco Central, alineada con su programa económico y orientada a limitar el financiamiento monetario del gasto público, uno de los ejes centrales de la política económica impulsada por el Poder Ejecutivo.